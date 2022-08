Controesodo: rallentamenti anche sulle strade del Cilento

Controesodo e traffico da bollino rosso sulla rete stradale e autostradale. I disagi dovrebbero durare fino a lunedì mattina, così come comunicato da società che gestiscono la rete è forze dell’ordine.

Controesodo, i disagi

Le prime code si sono segnalate già ieri quando è partito il controesodo dalle mete di vacanza. Come già era accaduto la scorsa settimana, anche per questo ultimo weekend di agosto si registrano code e rallentamenti.

Flussi intensi si segnalano soprattutto in direzione delle regioni del nord o verso i grandi centri urbani.

La situazione in Cilento

Una situazione che interessa anche il Cilento con code a partire da questo pomeriggio in particolare sulla Cilentana.

A tratti rallentamenti si segnalano nei pressi dello svincolo di Prignano Cilento e la situazione è così fino a Battipaglia. Una ulteriore conferma della necessità che il territorio abbia a disposizione nuove arterie di collegamento con l’autostrada, vista anche l’utenza che raggiunge le aree costiere.

Qualche disagio per il controesodo si segnala anche sulla Mingardina e la Via del Mare, soprattutto nel tratto tra Castellabate e Agropoli.

Le previsioni

Viabilità Italia già ieri aveva preannunciato traffico intenso sulle grandi direttrici, con lunghe code e incolonnamenti, sottolineando che la situazione dovuta al controesodo è destinata di peggiorare nelle ore serali.

La panoramica completa dei bollini per l’estate con le indicazioni per il traffico è disponibile sul sito di Anas e su quello di Viabilità Italia.

Una buona notizia per chi si mette in marcia arriva dal meteo con l’arrivo di aria atlantica più fresca che sta portando temporali al Nord in graduale e parziale estensione verso il Centro-Sud, con conseguente abbassamento delle temperature.

Intanto, così come da prassi, dalle 8 alle 16 di ieri e dalle 7 alle 22 di oggi, domenica, è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti. Un modo per limitare i disagi dovuti al controesodo di fine agosto.