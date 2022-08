Controesodo: code e disagi sulla Cilentana

Weekend dopo Ferragoato critico per il traffico sulle strade del Cilento. In diverse arterie del territorio si registrano rallentamenti in direzione nord.

La situazione peggiore è sulla SS18 e la Cilentana. Traffico intenso fino allo svincolo autostradale di Battipaglia e a partire dallo svincolo Prignano Cilento della Cilentana.

Sulla A3, invece, si cammina regolarmente anche se con qualche rallentamento in alcuni tratti.

La situazione è destinata a peggiorare nelle prossime ore con un intensificarsi del traffico nel tardo pomeriggio. Monitorate in particolare la Cilentana, la Mingardina e la Bussentina.