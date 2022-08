Polisportiva Santa Maria: termina in parità l’amichevole contro l’Afragolese

Finisce 0 a 0 l’amichevole della Polisportiva Santa Maria contro l’Afragolese disputata ieri pomeriggio allo stadio “Gallucci” di Solofra (AV). Buon test per i giallorossi contro un avversario di pari categoria in vista dell’inizio degli impegni ufficiali.

Polisportiva Santa Maria: ieri la premiazione della LND Campania

In occasione della gara amichevole, le due società sono state premiate dal presidente del Comitato Regionale della LND per la vittoria del campionato di Eccellenza nella stagione sportiva 2019/20. A causa della pandemia, infatti, i due club ancora non avevano ricevuto ufficialmente la Coppa.

La cronaca contro l’Afragolese

La cronaca del match vede, invece, subito i cilentani insidiosi, prima con un’incornata di Diop, sporcata in angolo, e poi con una traversa di Ielo, che dà l’illusione del gol. L’Afragolese risponde con un colpo di testa di Longo, nel cuore dell’area piccola, che mette paura ai giallorossi. Tandara prima e De Mattia poi fanno tremare intorno al 40’ Mazzone, mentre Esposito dalla parte opposta lascia partire una conclusione che, a causa di una deviazione, per poco non sorprende Grieco.

Nella ripresa, napoletani insidiosi con Aracri e Forte, anche se la palla più nitida è sui piedi di Bonanno, esordio in giallorosso, neutralizzato dall’estremo difensore proprio sul più bello. Nella seconda parte della ripresa, non ci sono particolari occasioni da rete, anche se i giallorossi arrivano con facilità fino ai 20 metri, senza però trovare il guizzo finale vincente. Soddisfatto a fine gara per la prova il tecnico, Francesco Di Gaetano, per il percorso di crescita che la squadra sta facendo.