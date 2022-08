Polisportiva Santa Maria: slitta la gara di Coppa contro il Lamezia

Un colpo da 90 in casa giallorossa: Tommaso Bonanno è un nuovo calciatore del Santa Maria. La società di patron Tavassi ha aggiunto un tassello offensivo importante per la nuova stagione ormai alle porte. Il calciatore, ex Cittanova, dove l’anno scorso ha realizzato 21 reti stagionali, è pronto ad approdare alla corte di mister Di Gaetano.

Classe 95, all’eta di 27 anni, Bonanno ha una storia calcistica già importante alle spalle. Inizi con il Messina in serie C, per poi vestire maglie gloriose come Taranto, Atletico Catania, Gela, Como, Sorrento con presenze anche nel Biancavilla e Castrovillari. Attaccante d’area di rigore che con il suo mancino ha siglato oltre 60 gol in carriera in 160 presenze all’attivo. Tra questi, due sono stati realizzati proprio contro la compagine giallorossa nella stagione scorsa, uno nella gara di campionato vinta dal Cittanova per 1-0 e l’altro invece, in Coppa Italia con il risultato pirotecnico di 4-3 al “Carrano”.