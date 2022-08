Polisportiva Santa Maria: tris in amichevole, presentato Giuseppe De Marco

Nella mattinata odierna la Polisportiva Santa Maria era di scena in amichevole contro il GIffoni Sei Casali. I cilentani dopo il ritiro di Polla continuano a preparare il prossimo campionato di Serie D che vedrà i giallorossi inseriti nel girone I per il terzo anno di fila.

Polisportiva Santa Maria: successo in amichevole

Ottima prova, stamattina, al “Carrano” di Santa Maria di Castellabate per la Polisportiva Santa Maria nell’allenamento congiunto contro il Giffoni Sei Casali. I giallorossi hanno vinto per 3 a 1 al termine di un test congiunto che ha visto i cilentani mostrare maggiore brillantezza sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico. A segno nella prima frazioni sono andati Cuzzilla e Capozzoli, mentre nella ripresa ha chiuso i conti Tandara, dopo che il Giffoni Sei Casali aveva riaperto la gara con Sabatino.

Ad assistere alla prova dei giallorossi in tribuna anche il presidente Francesco Tavassi che ha avuto modo di vedere da vicino i segnali di crescita dei giallorossi. Le tre reti sono arrivate, infatti, al termine di azioni ben orchestrate, ma soprattutto in campo si è vista una maggiore intesa tra i calciatori allenati da mister Di Gaetano. In campo anche il neo arrivato De Marco che, nonostante appena tre allenamenti sulle gambe, ha fatto intravedere le sue qualità sulla fascia. Dopo il test odierno, domenica di riposo e ripresa degli allenamenti lunedì pomeriggio. Nella serata, poi, alle 21, la presentazione ufficiale, presso il piazzale di Punta dell’Inferno, di squadra e staff tecnico.

Presentato Giuseppe De Marco

Giuseppe De Marco è un calciatore della Polisportiva Santa Maria. L’esterno d’attacco, classe 1996, si è già aggregato al resto dei compagni, prendendo parte anche agli allenamenti diretti dal tecnico Francesco Di Gaetano. Si tratta di un profilo di spessore per la squadra cilentana poiché il calciatore calabrese vanta circa 200 presenze in serie D e 35 reti. Nell’ultima stagione, con la maglia della Cittanovese, ha totalizzato 34 presenze e realizzato 5 reti, una delle quali proprio contro il Santa Maria, a Castellabate, nel match perso dai calabresi per 3 a 1.

Le parole del calciatore

“Sono onorato di poter vestire la maglia della Polisportiva Santa Maria, sposare un progetto ambizioso e ritrovare mister Di Gaetano e anche alcuni compagni di squadra della precedente stagione. Ho avuto subito sensazioni positive e ora non vedo l’ora di scendere in campo e mettermi a disposizione della squadra”.