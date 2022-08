Morte Nicola Materazzi: lutto cittadino a Caselle in Pittari

Lutto cittadino a Caselle in Pittari per la morte di Nicola Materazzi (leggi qui). A proclamarlo il sindaco, Giampiero Nuzzo in ricordo di un cittadino «Conosciuto in tutto il mondo per il suo impegno intellettuale e per essersi distinto professionalmente nel campo automobilistico, ricoprendo prestigiosi incarichi, onorando la nostra comunità in Italia e nel mondo».

Il giorno di lutto sarà domani (25 agosto 2022), in occasione delle celebrazioni dei funerali previsti alle ore 10:00 presso la parrocchia di San Rocco.

In molti, intanto, stanno ricordando Nicola Materazzi. «È morto un grande ingegnere e un grande uomo che tra le tante progettazioni ne realizzò una anche per i giovani piloti – commenta il senatore Vincenzo Demasi, Presidente dell’Automobile Club Salerno –. Un uomo che ha dimostrato quanto sia importante la vicinanza ai giovani e la loro formazione. L’avergli assegnato il Volante d’Oro è stato un giusto riconoscimento e anche la testimonianza di questi valori che l’Aci fa propri dalla sua istituzione».

«È una grave perdita per il mondo dell’automobilismo internazionale – afferma Giovanni Caturano, direttore dell’Automobile Club Salerno -. Le sue conoscenze maturate nella ricerca applicata sono ormai patrimonio dell’ingegneria meccanica, ma con la morte dell’ingegnere Materazzi si perde un pezzo di storia dell’innovazione che aveva un Salernitano come protagonista, a dimostrazione che l’impegno, lo studio e la motivazione possono portare a grandi successi».