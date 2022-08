Addio a Nicola Materazzi: il cilentano papà della Ferrari F40

SAPRI. Il Cilento piange Nicola Materazzi. papà della Ferrari F40 e di altre autovetture della casa del Cavallino Rampante. E’ morto oggi all’età di 83 anni. Nicola Materazzi era originario di Caselle in Pittari, Comune che gli aveva assegnato, così come Sapri, anche la cittadinanza onoraria.

Nicola Materazzi e il legame con il Cilento

Nella città della Spigolatrice la sua formazione scolastica: aveva frequentato le scuole medie, il Ginnasio e il Liceo.

Dopo gli studi si trasferì a Torino per lavorare dal 1968 con il Team Tecnico Lancia. Dieci anni dopo la chiamata dal Reparto Corse Ferrari, come Responsabile Ufficio Tecnico. Grazie a lui arrivò l’adozione dei motori turbo in Ferrari. La casa automobilistica gli assegnò la progettazione di diversi modelli.

Una volta raggiunta la pensione il ritorno a Sapri, dove comunque tornava ogni volta per le vacanze, confermando il forte legame con la sua terra natia.

I progetti per Ferrari

Nicola Materazzi è riconosciuto padre della Ferrari F40, il gioiello della Casa Automobilistica di Maranello, della Ferrari 288 GTO Evoluzione, nonché della Lancia Stratos.