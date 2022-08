Gli stranieri preferiscono Agropoli: boom di richieste di abitazioni

Nei primi otto mesi del 2022 (fino al 17 agosto) le richieste di abitazioni di utenti internazionali in Campania sono in crescita del +13,5% a/a. Le richieste maggiori arrivano da cittadini statunitensi, seguiti da canadesi e tedeschi. Se si guarda il rapporto con lo stesso periodo dello scorso anno la crescita maggiore di richieste viene registrata dai cittadini svizzeri +116.67% a/a.

Abitazioni: gli stranieri scelgono Agropoli

Tra le zone/località più ricercate troviamo il Cilento che registra un +40,21% sul totale delle ricerche. Forte la crescita su base annuale del territorio che raggiunge il +264.34% a/a Segue la Costiera Amalfitana: +36.53% delle ricerche del periodo e su base annuale la crescita è del +27,47%.

In tale contesto è Agropoli che maggiormente registra un aumento delle richieste rispetto allo scorso anno, trascinando l’intero comprensorio: +789%, ovvero il 28% delle richieste dell’intera Regione. +100% per Camerota.

Le abitazioni richieste dagli stranieri

La tipologia di casa più richiesta è la “Casa di campagna” con un 28.7% sul totale delle richieste, seguita da Villa (23.95%) e casolare (12.47%). La preferenza è per un’abitazione completamente restaurata (71.96%).

Il valore medio dell’immobile richiesto è in calo del 32,04% pari a euro 1.667.987. Altre caratteristiche delle richieste:

Casa senza giardino: 46,25% (Percentuale su totale richieste).

Senza piscina 52.50% (Percentuale su totale richieste)

Senza terreno 53.09%(Percentuale su totale richieste)

L’indagine

A fornire questi dati il portale Gate-away.com. Esso nasce nel 2008 dall’intuizione imprenditoriale di tre soci che, dopo una lunga esperienza all’estero nel settore immobiliare, hanno deciso di investire in Italia – la sede oggi è nelle Marche a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno – in un progetto internazionale che desse grande visibilità al Paese e alle sue bellezze andando a soddisfare l’esigenza, sempre più crescente, della domanda estera di immobili in Italia, un servizio che fino ad allora non esisteva.