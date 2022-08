Gli americani cercano casa nel Cilento: boom di richieste

Il dollaro statunitense sta vivendo un periodo di grande slancio sui mercati finanziari. Tale condizione gli ha permesso di apprezzarsi nei confronti di tutte le valute ed in particolare nei confronti dell’euro che ha visto il suo rapporto scendere ai minimi da 20 anni. Questa situazione economica permette ai cittadini statunitensi di trovarsi in una situazione molto favorevole sul fronte del cambio della loro moneta e, per quanto riguarda l’Italia, a beneficiarne è il comparto turistico e immobiliare.

Aumentano i viaggi dagli USA all’Italia

Sono infatti molti i viaggiatori d’oltreoceano che stanno approfittando di questo periodo per visitare e cercare una seconda casa nel nostro Paese. Lo evidenzia l’ultimo report di Gate-away.com, il portale immobiliare italiano esclusivamente dedicato agli stranieri che vogliono comprare case italiane.

I dati

Stando alle stime nei primi sette mesi del 2022 le richieste di case da parte dei cittadini statunitensi risultano in crescita del 9.9% a/a. Una percentuale che sale ancora al +11.53% a/a se prendiamo in esame solamente gli ultimi tre mesi dell’anno (il periodo che va da maggio a luglio 2022).

Gli americani amano il Cilento

In questo contesto il Cilento è tra le località che maggiormente fa registrare un boom. L’area a sud di Capaccio Paestum e fino a Sapri si piazza sul podio tra le zone più richieste dopo il Lago D’Idro +433.33%. Il Cilento fa registrare il +320.59%, meglio delle Cinque Terre (terzo posto) con un +300%

Tra le caratteristiche più ricercate dell’immobile troviamo la presenza di un giardino (54,42%) e la piscina (21,68%).

Cresce anche il valore medio degli immobili ricercati a 548 mila euro (+18,53%).

Il commento

“I dati del nostro report evidenziano – dichiara Simone Rossi, Co-founder di Gate-away.com – il crescente interesse da parte degli americani per il mercato immobiliare italiano. Il dollaro forte nei confronti dell’euro senza dubbio permette in questo periodo ai cittadini statunitensi di acquistare una seconda casa in Italia a prezzi molto vantaggiosi. Per questo motivo, conclude Simone Rossi, questa situazione rappresenta una buona opportunità per gli agenti immobiliari per proporre i propri immobili all’estero utilizzando un portale internazionale come Gate-away.com”