Il centro-destra candida Luisa Maiuri e Vincenzo Pepe

Il centro-destra al lavoro per le prossime elezioni politiche. Il partito di Giorgia Meloni sta chiudendo le liste con conferme e volti nuovi.

Movimenti nel centro-destra: Fratelli d’Italia

Per la lista proporzionale della Camera il capolista sarà Edmondo Cirielli, che in caso di vittoria del centro-destra sarebbe pronto ad ottenere anche un Ministero. Al numero 2, nell’ambito di una scelta di carattere nazionale, ci sarà la consigliera regionale dell’Umbria Roberta Pace, candidata anche in altri listini, mentre al numero 3 è stata decisa la candidatura del consigliere regionale salernitano Nunzio Carpentieri.

Al numero 4 della lista, invece, ci sarà Luisa Maiuri, già sindaco facente funzioni di Castellabate, oggi consigliere di opposizione. Per il Collegio Uninominale dell’Agro nocerino sarnese ci sarà di Imma Vietri, componente della Direzione Nazionale e prima dei non eletti alla Regione Campania.

Il senato

Al senato si punta alla conferma di Antonio Iannone, coordinatore regionale del partito. Infine per la lista proporzionale del Campania 2 i candidati, nell’ordine, saranno Giovanna Petrenga, Domenico Matera, Scarlato e Peppe Fabbricatore, quest’ultimo attuale coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

La curiosità

In caso di elezione di uno tra Carpentieri e Vietri, alla Regione subentrerebbe il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato.

La Lega

Intanto dopo Attilio Pierro (candidato alla Camera nel collegio Eboli – Cilento) un altro candidato cilentano è pronto a scendere in campo. Si tratta di Vincenzo Pepe, presidente di FareAmbiente. Lo ha confermato lo stesso Matteo Salvini questa mattina in una intervista a Rtl 102.5. Pepe dovrebbe essere candidato nel collegio plurinominale di Napoli al Senato.

Il Movimento 5 Stelle

Andando oltre il centro-destra novità arrivano anche dal Movimento 5 Stelle con Dario Vassallo, fratello di Angelo che si candida nel collegio della Camera Eboli-Cilento.