Antonella Aliotta, Lamezia C5: “Serie A? Siamo qui per riprovarci”

Dopo l’ottima annata trascorsa nella passata stagione il Royal Lamezia si presenta nuovamente ai nastri di partenza del torneo di Serie A2 di calcio a 5 femminile.

Le biancoverdi, infatti, sono state inserite nuovamente nel gruppo D del campionato a carattere nazionale, dove sono presenti anche la Salernitana Femminile 1970 ed il Futsal Sarno collocate però nel girone C.

Le calabresi, che nella stagione 21-22 hanno lottato per il salto in massima serie sfumata ai play-off, nelle ore scorse hanno confermato la calcettista cilentana Antonella Aliotta. La laterale classe ’99, originaria di Palinuro e nata a Vallo della Lucania, sarà quindi ancora a disposizione del quintetto della provincia di Catanzaro per il terzo anno di fila.

Antonella Aliotta resta a Lamezia: le parole della calcettista cilentana



“Sono davvero felice di essere stata riconfermata per il terzo anno consecutivo nella Royal. Questo ripaga i sacrifici fatti in questi anni in cui sono cresciuta umanamente e calcisticamente.

Come ogni anno la Royal punta in alto, è stata formata una squadra in grado di poter raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. L’anno scorso eravamo a un passo dalla vittoria dei playoff, ma non siamo riuscite a portare a casa il risultato dell’ultima partita della finale. Non ci siamo però perse d’animo e siamo qui per riprovarci. Ciò che conta infatti è l’unione del gruppo squadra, cercheremo di dare il meglio. Da parte mia ci sarà il massimo dell’impegno e sono sicura che sarà così anche per il resto della squadra. Lamezia è diventata la mia seconda casa. Ringrazio il presidente Nicola Mazzocca, la società e il mister Paolo Carnuccio per la fiducia riposta in me. Infine vorrei ringraziare i miei genitori. Li ringrazio per esserci sempre stati, per avermi sostenuta in questo mio sogno e per essere stati da sempre i miei fans da sempre”.