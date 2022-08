Stagione 22-23: doppio test per la Gelbison, news per Agropoli e Polisportiva Santa Maria

Nella stagione 22-23 alle porte per il nostro territorio saranno presenti tre squadre tra Serie C, D ed Eccellenza.

La Gelbison giocherà tra i professionisti, la Polisportiva Santa Maria in quarta serie e l’Agropoli nel massimo torneo regionale dilettantistico. Queste le ultime news giunte dalle tre compagini.

Stagione 22-23: Gelbison doppia amichevole

Dopo il pari per 2-2 contro la Turris doppietta di amichevoli alle porte per la Gelbison di mister Gianluca Esposito. I rossoblù continuano cosi l’avvicinamento allo storico debutto in Serie C. Questa domenica allenamento congiunto con la Nocerina allo Stadio “G. Morra” di Vallo della Lucania con calcio start alle ore 17:30.

Domani, invece, il test con il Buccino sempre al Morra alle 17:30.

Questo sabato, poi, la Primavera rossoblù giocherà un triangolare con il Laurino ed il Brera Calcio, squadra di Milano ospite del Comune e della Pro Loco di Laurino per un progetto di promozione e valorizzazione territoriale attraverso il calcio.

Polisportiva Santa Maria: nasce il Club dei Sostenitori

Nasce il “Club dei Sostenitori”, l’iniziativa lanciata dal club per fidelizzare il territorio, generando un vero e proprio “consorzio”, dove tutte le imprese e attività commerciali locali potranno sentirsi parte integrante di un progetto sportivo ambizioso, sostenendo con forza e con coraggio simboli che trasudano identità e appartenenza. La quota di adesione è di 250 euro e chiunque ne prenderà parte, oltre a dare un contributo economico al club, riceverà diversi benefit per la stagione sportiva 2022/2023: dagli omaggi per assistere alle gare casalinghe alla targa in vetro con il logo del club, dall’annuncio di adesione e presentazione sui canali social alla creazione di una sezione ad hoc sul sito ufficiale dedicata al “Club dei Sostenitori”.

Us Agropoli: presentato Alfonso Di Biasi

L’Agropoli di mister Turco dopo i primi giorni di lavoro a Capaccio Capoluogo, per preparare la prossima stagione in Eccellenza, ha disputato un test congiunto con la Calpazio.

Nelle ore scorse, invece, la società delfina ha presentato il nuovo Responsabile dell’Area Marketing Alfonso Di Biasi.