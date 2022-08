Vallo della Lucania: fondi per l’innovazione tecnologica

Il Comune di Vallo della Lucania punta a fondi del Pnrr per l’innovazione tecnologica. L’Ente ha risposto ad una pluralità di avvisi che hanno permesso di ottenere le prime risorse, pari a circa 200 mila euro.

Tre i finanziamenti fin ora ottenuti. Il primo è collegato ad un bando del Ministero dell’Innovazione e Transizione digitale relativo all’Abilitazione al Cloud per le PA Locali Comuni Cloud. A Vallo della Lucania sono andati 121mila euro.

Esso permetterà di assicurare alle amministrazioni la possibilità di erogare servizi digitali con alti standard di sicurezza e affidabilità, oltre che architetture informatiche avanzate per il pieno controllo nella gestione dei dati.

Altri 14.000,00 sono stati assegnati al comune vallese per l’estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE.

Infine l’amministrazione comunale ha ottenuto 74.559,00 euro per l’adozione della piattaforma pagoPA. La misura punta ad accelerare la piattaforma digitale per i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni, e dell’app IO quale principale punto di contatto tra Enti e cittadini per la fruizione dei servizi pubblici digitali“.