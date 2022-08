Insetti a Castelnuovo, Comune replica a Codici: “già eseguita disinfestazione”

Insetti a Castelnuovo Cilento che provocano vescicole sulle pelle di quanti vi entrano in contatto. Un problema segnalato nei giorni scorsi dall’associazione Codici (leggi qui) che ha interessato del caso l’amministrazione comunale e l’Asl Salerno chiedendo lumi sulle attività di disinfestazione e chiedendo una regolamentazione sulla gestione degli animali domestici e dei randagi.

Insetti a Castelnuovo: la replica del Comune

Proprio da palazzo di città arrivano i chiarimenti sulla vicenda. A fornirli Ylenia Di Santi, consigliere comunale.

«Secondo quanto riportato dal calendario dell’Asl – puntualizza – giorno 13 luglio e giorno 10 agosto, nel nostro comune è stata eseguita la disinfestazione. Per quanto riguarda la derattizzazione, viene effettuata una volta al mese».

Pronta la replica anche in merito alla regolamentazione degli animali domestici e alla questione randagismo. «Il sindaco – spiega Ylenia Di Santi – ha pubblicato un avviso nel quale si invitano i proprietari o deterntori di cani a far identificare e registrare il proprio animale mediante l’applicazione del microchip. C’ è da aggiungere che, gli animali non registrati, vengono immediatamente portati via».

Infine, in merito alle denunce dell’associazione Codici il consigliere comunale replica: «prima di fare alcune osservazioni, bisognerebbe informarsi e avere la certezza dei fatti altrimenti si potrebbe incorrere in affermazioni non veritiere e iperboliche allo stesso tempo».