Elezioni politiche, Francesco Castiello di nuovo in campo

«Ho deciso di presentare la mia autocandidatura al Senato nelle file del Movimento 5 Stelle a sostegno del Presidente Giuseppe Conte e del suo progetto politico». Lo ha detto il senatore di Vallo della Lucania Francesco Castiello, parlamentare uscente.

Non sarà l’unico cilentano in campo. Nei giorni scorsi anche Felicia Gaudiano ha annunciato la sua scelta di ricandidarsi.

«È il momento di scendere in campo per concretizzare la transizione ecologica, incentrandola sulle energie rinnovabili, riducendo la dipendenza dal gas e dal petrolio, per rilanciare il Superbonus rendendolo strutturale e permanente e per impedire la cancellazione del reddito di cittadinanza, migliorandone l’attuazione», ha concluso il senatore uscente Francesco Castiello.