Movimento 5 Stelle, Felicia Gaudiano nella lista per le candidature

“Mi candido per la seconda ed ultima volta alle parlamentarie per il Senato della Repubblica mettendomi a disposizione del MoVimento 5 Stelle e per dare continuità al lavoro sin qui svolto. Mi sono impegnata con tutte le mie forze e ho messo a disposizione del progetto la mia passione, la mia professionalità e soprattutto ho inteso mettermi a servizio di tutti coloro i quali hanno creduto e continuano a credere nei motivi fondanti del Movimento 5 Stelle. In questi quattro anni e poco più di legislatura abbiamo contribuito a dare un volto nuovo alla politica italiana, abbiamo rotto vecchi schemi ed eliminato incrostazioni di potere che per tempo immemore hanno caratterizzato la vita politica italiana”.

A dirlo attraverso la sua pagina facebook è la Senatrice del Movimento 5 stelle Felicia Gaudiano.

“Abbiamo realizzato gran parte del programma che ci eravamo prefissati, siamo stati vicini alla gente che soffre e che chiede di riscattarsi, lo abbiamo fatto e continueremo a farlo. Il Movimento 5 Stelle si ricandida di nuovo per completare il lavoro lasciato a metà ribadendo con forza e con dedizione quelli che sono i fini e le aspettative che intende concretizzare. Siamo sicuri di poter dare una svolta e di poter garantire all’Italia il posto che le compete in europa e nel mondo. Abbiamo il dovere di stringerci con forza al fianco del nostro Presidente Giuseppe Conte in modo tale da potergli consentire di lavorare serenamente ed alacremente come ha sempre fatto. Intendo proseguire nell’attività di portavoce con maggiore entusiasmo confortata anche dal notevole bagaglio di esperienza parlamentare che ho maturato in questi quattro anni e mezzo di mandato. Se voi ci siete io ci sono”– conclude Gaudiano-.