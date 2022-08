Stagione 22-23: campagna abbonamenti per Gelbison e Polisportiva, new entry per l’Agropoli

Nella stagione 22-23 alle porte per il nostro territorio saranno presenti tre squadre tra Serie C, D ed Eccellenza.

La Gelbison giocherà tra i professionisti, la Polisportiva Santa Maria in quarta serie e l’Agropoli nel massimo torneo regionale dilettantistico. Queste le ultime news giunte dalle tre compagini.

Stagione 22-23: la Gelbison lancia la campagna abbonamenti

Parte la campagna abbonamenti per le gare casalinghe della Gelbison, impegnata nel torneo di Serie C nella stagione 2022/2023. Sarà possibile acquisire la tessera per seguire il team rossoblù presso il “Giovanni Morra” di Vallo della Lucania dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 18:30 (tel. 0974272949) o tramite esercizi commerciali convenzionati.

La tribuna vip costerà 1000 euro, quella centrale 500 e quella laterale 350.

Polisportiva Santa Maria: “Veni, ViDi, Vici”

Con questo slogan la Polisportiva Santa Maria lancia ufficialmente la campagna abbonamento per la stagione sportiva 2022/23 in Serie D. Da lunedì 8 agosto, dalle 16.30 alle 19.30, potranno sottoscrivere gli abbonamenti presso la segreteria del campo sportivo “Carrano” e anche presso il Tabacchi Izzo, in piazza Lucia, nel cuore di Santa Maria di Castellabate.

Il settore unico costerà 170€, mentre il ridotto, riservato a donne, over 70 e Under 16, 120€. Possibilità anche per le famiglie: il pacchetto con 2 genitori + Under 16 costerà 300€ mentre un genitore + Under 16 250€.

Nella società dell’Us Agropoli presentato Massimo Daniele

L’US Agropoli ha presentato l’imprenditore Massimo Daniele, che entra nella nostra società come nuovo dirigente. Da subito si è trovata un’intesa eccellente e la condivisione di tanti progetti da attuare la prossima stagione. Scuola calcio, sociale e sviluppo territoriale saranno le basi sulle quali il rapporto verrà consolidato passo dopo passo.

Massimo Daniele poi ha dichiarato:

“Sono davvero felice di entrare a far parte di questa splendida famiglia con il Presidente Infante ho subito trovato un’alchimia importante e condividiamo la stessa passione nel fare calcio. Sposare il progetto dell’US Agropoli è stato semplice. Parliamo di una società punto di riferimento per il territorio e con oltre cento anni di storia. Per me è un orgoglio farne parte da questa stagione. Non vedo l’ora di iniziare quest’annata e di sviluppare i tantissimi progetti che abbiamo in cantiere”.