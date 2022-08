Stagione 22-23: Agropoli inizia il ritiro, acquisto per la Polis. Santa Maria, la Gelbison attende per i calendari

Nella stagione 22-23 alle porte per il nostro territorio saranno presenti tre squadre tra Serie C, D ed Eccellenza.

La Gelbison giocherà tra i professionisti, la Polisportiva Santa Maria in quarta serie e l’Agropoli nel massimo torneo regionale dilettantistico. Queste le ultime news giunte dalle tre compagini.

Stagione 22-23: Agropoli domani in ritiro

L’US Agropoli, presieduto da Carmelo Infante ed inserito nel girone B di Eccellenza, ha reso noto nelle ore scorse che domani inizierà il pre-ritiro della prima squadra in vista della stagione sportiva 2022/23. Gli allenamenti, di Margiotta e compagni, si svolgeranno presso l’impianto sportivo “Tenente Vaudano” di Capaccio Capoluogo ogni mattina con inizio alle ore 9.30. Martedì, secondo giorno di preparazione, alle 9.30 si terrà un incontro con la stampa nel quale il tecnico Carmine Turco e parte della società saranno a disposizione dei giornalisti per le interviste.

La Polisportiva Santa Maria annuncia Lampo

Nuovo innesto di mercato per la Polisportiva Santa Maria che nelle ore scorse ha reso noto l’arrivo di Gabriele Lampo.

Il team cilentano, al terzo anno consecutivo in Serie D, avrà nel suo organico quindi il giovane difensore, classe 2004.

Lampo è cresciuto nel Settore Giovanile del Brescia e della Reggiana, si è messo in mostra nell’Eccellenza Piemontese con la maglia del Savio Asti, per poi approdare nella seconda parte dell’ultima stagione sportiva in Puglia, dove ha indossato la maglia del Gravina, nel girone H di serie D.

Le parole del giocatore

“E’ una bella opportunità e non voglio lasciarmela scappare. Arrivo in società che punta molto sui giovani e questo rappresenta uno stimolo ulteriore per fare bene e guadagnarmi lo spazio giusto, così da contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati”.

Gelbison: slittano i calendari di Serie C

Facendo seguito alla sospensione dell’ ammissione al campionato la Lega Pro si vede obbligata a prenderne atto e conseguentemente a rinviare a data da destinarsi la compilazione dei Calendari del Campionato Serie C 2022/2023. I club di Lega Pro continuano a subire un danno rilevantissimo e pertanto si auspica che la questione possa essere definita prima della data del 25 agosto.