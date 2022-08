Stagione 22-23: Gelbison a Pagani, innesti per l’Agropoli. La Polisp. riparte dai giovani

Nella stagione 22-23 alle porte per il nostro territorio saranno presenti tre squadre tra Serie C, D ed Eccellenza.

La Gelbison giocherà tra i professionisti, la Polisportiva Santa Maria in quarta serie e l’Agropoli nel massimo torneo regionale dilettantistico. Queste le ultime news giunte dalle tre compagini.

Stagione 22-23: la Gelbison al “Torre”

È ufficiale: la Gelbison per l’esordio nel campionato di Lega Pro disputerà le partite casalinghe al “Marcello Torre”.

Questa mattina dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della FIGC è arrivata la nota ufficiale con cui “esaminata la documentazione prodotta a corredo dell’istanza da parte della società Gelbison” si autorizza in deroga l’utilizzo dello Stadio di Pagani.

La Gelbison con il Presidente Maurizio Puglisi ringrazia il Prefetto di Salerno Francesco Russo che ha concesso il nulla osta, il Sindaco di Pagani, Raffaele De Prisco e il Presidente della Paganese Calcio, Raffaele Trapani per la grande collaborazione, così come ringrazia il Questore e il Prefetto di Potenza con il Sindaco di Picerno con cui inizialmente era stato avviato il lavoro per far giocare la Gelbison allo Stadio Donato Curcio della cittadina lucana.

Agropoli: arrivano De Sio confermato Pastore

Colpo a centrocampo dell’US Agropoli. La società ha comunicato che Rosario De Sio sarà un calciatore biancazzurro per la prossima stagione. Cresciuto nelle giovanili della Salernitana in carriera ha vestito anche le maglie di Gelbison, Polisportiva Santa Maria, Scafatese e Madrepietra Daunia. Un lusso per l’Eccellenza ha all’attivo anche numerose presenze in Serie D.

Confermato poi il difensore Gabriele Pastore dopo il grande percorso intrapreso insieme lo scorso campionato. Il curriculum del difensore napoletano parla da sé. Nato a Napoli, il 26 maggio 1993, è un difensore di piede destro con lunga militanza in Serie D. Nell’ultima stagione ha giocato al Santa Maria Cilento. In precedenza ha vestito le maglie di: Città di Anagni, Rotonda, Gragnano, Herculaneum, Calcio Pomigliano, Sarnese, Battipaglese e Gladiator per un totale di quasi 250 presenze in categoria.

La Polisportiva Santa Maria riparte dai giovani

Al lavoro anche lo staff tecnico della scuola calcio che sta programmando la nuova stagione per garantire un’offerta formativa sempre più di alto livello.

A breve riprenderanno i raduni per allestire i gruppi agonistici (dai 2006 ai 2009) in vista della partecipazione ai campionati regionali e provinciali. In programma anche “Open Day” per tutte le categorie dell’Attività di Base, per i nati dal 2010 al 2018.

Confermato l’intero staff tecnico che ha concluso la precedente stagione con risultati esaltanti, su tutti i giovani dell’Under 14 che si sono laureati campioni provinciali e l’Under 18, campione d’Italia di Beach Soccer, scrivendo il proprio nome nell’albo dei vincitori della prima edizione dell’evento organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.