Cilento Academy: i ragazzi terribili di mister Ciardo sono campioni d’Italia di beach soccer

Nella giornata di ieri, al Games Village di Mugnano, la Cilento Academy ha bissato il successo della fase regionale di beach soccer. La compagine cilentana si è imposta, come lo scorso 25 giugno, sulla sabbia napoletana stavolta a livello nazionale. Grande l’entusiasmo dello stesso sodalizio guidato dal tecnico Gerardo Ciardo che come la Polisportiva Santa Maria, negli U18, si è laureato team campione d’Italia nella categoria Under 15.

Cilento Academy regina nel beach soccer: il post della società

Grandi emozioni oggi al Games Village di Mugnano. Con grande orgoglio possiamo urlare a squarciagola che siamo i Campioni Nazionali del Torneo Under15 Beach Soccer. Un vanto aver rappresentato la Campania e tutto il nostro territorio: il Cilento. La felicità di oggi, ripaga di tutte le fatiche, del duro allenamento e di tutte le rinunce degli ultimi mesi. Bravi tutti.

Alessandro Cammarano

Giovanni Ciardo

Giuseppe Cortazzo

Alessandro Di Ruggiero

Gabriele Galietta

Lorenzo Lettieri

Vittorio Maiese

Giuseppe Marra

Daniel Pinto

Samuele Rizzo

Fabio Salerno

Enrico Saviano

Antonio Volpe

Allenatore: Sabato, Gerardo Ciardo

Dirigente Accompagnatore: Alessandro Perretta

I complimenti della Lnd Campania

Congratulazioni a Cilento Academy – Scuola Calcio Èlite che vince le finali nazionali Torneo Under 15 Beach Soccer al Games Village di Mugnano.

Presenti alle premiazioni: il responsabile nazionale per la promozione beach soccer giovanile Massimiliano De Celis, il Presidente della Commissione Tecnica per beach soccer giovanile Ferdinando Arcopinto, il Coordinatore SGS Campania Francesco Cacciapuoti, il segretario FIGC SGS Vito Di Gioia, il Presidente C.R. CAMPANIA Carmine Zigarelli e il Presidente FIGC SGS Vito Tisci.

Grazie al CRA Campania per la fattiva collaborazione.

Grazie a tutte le società partecipanti e ai loro atleti per le emozioni che ci hanno regalato e per la grande sportività. Grande soddisfazione per la Campania che con la Polisportiva Santa Maria 1932 vince il Torneo Under 18 Beach Soccer e con Cilento Academy il Torneo Under 15 Beach Soccer!