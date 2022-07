Trofeo Iervolino ai turchi dell’Adana: le parole di Davide Nicola e Filippo Inzaghi

Ieri sera, alle ore 19:30, è andato in scena il primo trofeo Angelo Iervolino vinto dai turchi dell’Adana Demirspor di Mario Balotelli. La formazione guidati da Vincenzo Montella dopo aver perso per 1-0 contro la Reggina ha vinto per 3-1 con la Salernitana, con Bonazzoli in rete, che nell’ultimo match a superato 1-0 i calabresi, con marcatura di Kristoffersen. Nel post gara a parlare sono stati Davide Nicola e Filippo Inzaghi.

Trofeo Iervolino: le parole di Davide Nicola

“Abbiamo fatto cose già provate quest’anno, ci siamo dimenticati la fase difensiva. Dobbiamo pensare che in questo momento abbiamo solo 19 giocatori mancano Gyomber, Radovanovic, Lovato, Mazzocchi, Bradaric e Sambia. Abbiamo recuperato e messo subito in campo Bonazzoli, perchè è importante che entri nei meccanismi in coppia con Botheim. Valutiamo Kristoffersen, sono fiducioso e so che arriverà quello che ci manca.

Sono qua per costruire, abbiamo preparato in questo mese dei giocatori che completeranno il loro percorso altrove, il nostro compito è valorizzare anche loro per permettergli di approdare in altri lidi.

A rosa completa verificheremo che campionato potrà fare, siamo partiti dal progetto dello scorso anno ma ora bisogna essere coscienti che al più presto dobbiamo completare la rosa. Mi aspetto di non arrivare al 31 agosto, non vogliamo prendere per prendere ma adesso non siamo ancora competitivi“.

Le dichiarazioni di Filippo Inzaghi, tecnico della Reggina

“La squadra ha dato una grande risposta anche se siamo un cantiere aperto, con questo spirito e questa voglia possiamo toglierci delle soddisfazioni. Siamo in netto ritardo perchè sappiamo da dove siamo partiti, andremo a Genova a giocarcela e prepareremo al meglio la prima di campionato. Qualcuno importante è arrivato, lunedì ne arriveranno due o tre, stiamo per completare l’organico. Liotti ha fatto molto bene e per me è stata una bella scoperta, ma ripeto, mi è piaciuto molto lo spirito”.