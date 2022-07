Federico Bonazzoli torna alla Salernitana: sabato triangolare all’Arechi

Si avvicina la prima amichevole stagionale all’Arechi della Salernitana che sabato incrocerà nel triangolare “Angelo Iervoiino” Reggina e Adana Demirspor. Nelle ore scorse in casa granata è stato ufficializzato il ritorno di Federico Bonazzoli.

Federico Bonazzoli torna in granata

La Salernitana nelle ore scorse ha reso noto l’accordo con Sampdoria per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante classe ’97 Federico Bonazzoli. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026.

Gli altri colpi della Salernitana

Prima di Federico Bonazzoli la Salernitana aveva annunciato l’approdo dell’ attaccante classe ‘00 Erik Botheim e del centrocampista classe ‘96 Salomon Junior Sambia (quadriennale per entrambi).

A titolo definitivo due difensori: dall’Atalanta il difensore classe ’00 Matteo Lovato (quinquennale), dal Lille il classe ’99 Domagoj Bradaric (quadriennale).

Per il reparto offensivo dal Club Deportivo Universidad Católica, sempre a titolo definitivo, è arrivato a Salerno l’attaccante classe ’00 Diego Valencia (quadriennale).

Il 7 agosto la prima ufficiale con il Parma

La nuova stagione della Salernitana prenderà ufficialmente il via con l’esordio in Coppa Italia nei trentaduesimi di finale. I granata di mister Nicola affronteranno domenica 7 agosto il Parma allo Stadio “Arechi”. La gara, in programma alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta su Canale 20.