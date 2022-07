Paolo De Simone si conferma fra i migliori 50 pizzaioli Top in Italia

Eccoci di nuovo a vedere quali sono le nuove tendenze nel mondo pizza per la guida 50 Top Pizza 2022. Sul podio si confermano 3 grandi pizzaioli campani che rendono la nostra regione, la più appetibile di tutte. Francesco Martucci al primo posto, Ciro Salvo al secondo e Diego Vitagliano al terzo posto.

Ad accogliere il podio – insieme al conduttore televisivo Rai Federico Quaranta – è stata l’iconica Marisa Laurito che non si è risparmiata negli elogi di come si stia evolvendo in maniera propositiva questo “Movimento Pizza”.

Una sorpresa – da una parte scontata e dall’altra no – è l’ingresso di Paolo De Simone con la sua stupenda pizzeria Modus di Milano. De Simone è stato forse il primo che ha iniziato a fare un discorso di pizza e territorio con la sua pizzeria Da Zero. Finito il capitolo con la rinomata pizzeria, Paolo ha iniziato un percorso in proprio, nel 2022, che ha già dato grandi risultati: 42° posto nella classifica 50 Top Pizza 2022.

Inoltre, doppia soddisfazione con il Premio Pizzeria Novità dell’Anno 2022 – Solania Award: Modus(Milano). Presto vi diremo come si mangia e come è nel design una delle migliori pizzerie d’Italia, Modus. Nel frattempo vi lasciamo la lista completa delle 100 migliori pizzerie d’Italia che potrete consultare – nel dettaglio con le recensioni – anche sul sito di 50 Top Pizza, www.50toppizza.it, e sul Luciano Pignataro Wine&Food Blog. Tutte le guide firmate 50 Top sono consultabili e fruibili in maniera gratuita per tutti i lettori.

Tra le prime 100 pizzerie svetta la Campania con 30 insegne, al secondo posto il Lazio con 13 insegne, che batte di poco la Lombardia con 12. A seguire Toscana (10), Puglia e Veneto (5), Piemonte e Sardegna (4), Sicilia (3), Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Marche (2), infine Calabria, Molise, Trentino-Alto Adige e Umbria (1).

Attesissimi gli Italian Special Awards 2022:

• Pizzaiolo dell’Anno 2022 – Latteria Sorrentina Award: Jacopo Mercuro di 180g Pizzeria Romana(Roma)

• Giovane dell’Anno 2022 – Ooni Award: Davide Ruotolo di Palazzo Petrucci Pizzeria (Napoli)

• Pizzeria Novità dell’Anno 2022 – Solania Award: Modus (Milano)

• Performance dell’Anno 2022 – Birrificio Fratelli Perrella Award: Denis (Milano)

• Pizza dell’Anno 2022 – Robo Award: Recensione Negativa di Cambia-Menti di Ciccio Vitiello(Caserta)

• Migliore Proposta dei Fritti 2022 – Olitalia Award: Lievito Pizza, Pane…(Roma)

• Migliore Frittatina di Pasta dell’Anno 2022 – Pastificio di Martino Award: I Borboni Pizzeria(Pontecagnano Faiano, SA)

• Migliore Carta dei Vini 2022 – Prosecco DOC Award: Pizzeria Da Lioniello (Succivo, CE)

• Miglior Servizio di Sala 2022 – Goeldlin Award: Officine del Cibo (Sarzana, SP)

• Innovazione e Sostenibilità Ambientale 2022 – Ferrarelle Award: I Masanielli – Sasà Martucci(Caserta)

Premiati anche i locali che si sono distinti per l’attenzione alla sostenibilità ambientale con l’assegnazione del premio Forno Verde 2022. Sono otto quelli conferiti:

• I Masanielli – Sasà Martucci, Caserta

• Le Grotticelle, Caggiano (SA)

• Pupillo Pura Pizza, Frosinone

• Denis, Milano

• Pizzeria Le Parùle, Ercolano (NA)

• Pizzeria Gigi Pipa, Este (PD)

• Pizzarium, Roma

• Grotto Pizzeria Castello, Caggiano (SA)

Infine, il riconoscimento Benemerito della Pizza 2022 è andato a tre pizzaioli che all’inizio degli anni 2000 hanno cambiato la storia della pizza nelle loro rispettive categorie: Enzo Coccia, Simone Padoan, Gabriele Bonci.

“Il successo di questa serata e di tutti gli eventi che abbiamo realizzato quest’anno, finalmente di nuovo in presenza, e soprattutto la sentita risposta degli addetti ai lavori e di chi ama la pizza in Italia, in Europa e in tutto il mondo, conferma che il progetto 50 TOP PIZZA è riuscito in pochi anni ad affermarsi come realtà valida e soprattutto credibile – affermano i curatori -. Un grazie particolare va a tutto il team e ai nostri ispettori che, con grande professionalità, visitano i locali di tutto il mondo per stilare le nostre classifiche, sempre più cercate e utilizzate per trovare la pizzeria migliore”.

Partner dell’iniziativa:

Birrificio Fratelli Perrella, Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, Ferrarelle, Goeldlin, Latteria Sorrentina, Olitalia, Pastificio Di Martino, Robo 1938, Solania, Ooni.

I locali dal 1° al 50° posto si sono aggiudicati la menzione di “Pizzerie Top”, quelle dal 51° al 100° “Grandi Pizzerie”. di seguito la Classifica 50 Top Pizza Italia 2022:

Pizzerie Top dalla posizione 1 alla posizione 50

1 I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Campania

2 50 Kalò – Napoli, Campania

3 10 Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Campania

4 I Tigli – San Bonifacio (VR), Veneto

5 Francesco & Salvatore Salvo – Napoli, Campania

6 Seu Pizza Illuminati – Roma, Lazio

7 La Notizia 94 – Napoli, Campania

8 180g Pizzeria Romana – Roma, Lazio

9 Dry Milano – Milano, Lombardia

10 Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta, Campania

11 I Masanielli – Sasà Martucci – Caserta, Campania

12 Le Grotticelle – Caggiano (SA), Campania

13 Qvinto – Roma, Lazio

14 Pepe in Grani – Caiazzo (CE), Campania

15 Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 – Frattamaggiore (NA), Campania

16 ‘O Scugnizzo – Arezzo, Toscana

17 Crosta – Milano, Lombardia

18 Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Lazio

19 Apogeo – Pietrasanta (LU), Toscana

20 La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS), Lombardia

21 Patrick Ricci – Terra, Grani, Esplorazioni – San Mauro Torinese (TO), Piemonte

22 Pizzeria Panetteria Bosco – Tempio Pausania (SS), Sardegna

23 400 Gradi – Lecce, Puglia

24 Denis – Milano, Lombardia

25 Pizzeria Da Lioniello – Succivo (CE), Campania

26 Enosteria Lipen – Triuggio (MB), Lombardia

27 Officine del Cibo – Sarzana (SP), Liguria

28 L’Orso – Messina, Sicilia

29 Sbanco – Roma, Lazio

30 Frumento – Acireale (CT), Sicilia

31 La Braciera – Palermo, Sicilia

32 Fandango – Potenza, Basilicata

33 Il Vecchio e il Mare – Firenze, Toscana

34 Pizzeria Le Parùle – Ercolano (NA), Campania

35 Giovanni Santarpia – Firenze, Toscana

36 Giangi Pizza e Ricerca – Arielli (CH), Abruzzo

37 BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido (CZ), Calabria

38 I Borboni Pizzeria – Pontecagnano Faiano (SA), Campania

39 Sant’Isidoro – Pizza & Bolle – Roma, Lazio

40 ‘O Fiore Mio – Faenza (RA), Emilia-Romagna

41 Grigoris – Mestre (VE), Veneto

42 Modus – Milano, Lombardia

43 Pizzeria Gigi Pipa – Este (PD), Veneto

44 Maiori – Cagliari, Sardegna

45 Luppolo & Farina – Latiano (BR), Puglia

46 Antica Friggitoria Masardona Roma – Roma, Lazio

47 Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli, Campania

48 Pizzeria Chicco – Colle di Val d’Elsa (SI), Toscana

49 Giotto Pizzeria – Bistrot – Firenze, Toscana

50 Guglielmo & Enrico Vuolo – Verona, Veneto

Grandi Pizzerie da posizione 51 alla posizione 100

51 Concettina ai Tre Santi – Napoli, Campania

52 I Fontana – Somma Vesuviana (NA), Campania

53 La Contrada – Aversa (CE), Campania

54 Gusto Divino – Saluzzo (CN), Piemonte

55 La Gatta Mangiona – Roma, Lazio

56 Pizzeria Mamma Rosa – Ortezzano (FM), Marche

57 La Piedigrotta – Varese, Lombardia

58 Meunier Champagne & Pizza – Corciano (PG), Umbria

59 La Bolla – Caserta, Campania

60 Starita a Materdei – Napoli, Campania

61 Pizzeria Elite Rossi – Alvignano (CE), Campania

62 Angelo Pezzella – Pizzeria con Cucina – Roma, Lazio

63 Sirani – Bagnolo Mella (BS), Lombardia

64 La Sorgente Pizzeria – Guardiagrele (CH), Abruzzo

65 Battil’oro – Querceta (LU), Toscana

66 Piccola Piedigrotta – Reggio Emilia, Emilia-Romagna

67 Mater – Fiano Romano (RM), Lazio

68 Cocciuto – Milano, Lombardia

69 Framento – Cagliari, Sardegna

70 Da Attilio – Napoli, Campania

71 Pizzeria Luigi Cippitelli – San Giuseppe Vesuviano (NA), Campania

72 Sa Scolla – Cagliari, Sardegna

73 Capuano’s Pizzeria 7.0 – Milano, Lombardia

74 Umberto – Napoli, Campania

75 La Locanda dei Feudi – Pezzano (SA), Campania

76 Hofstätter Garten – Termeno sulla Strada del Vino (BZ), Trentino-Alto Adige

77 La Pergola – Radicondoli (SI), Toscana

78 Bottega Dani – Cecina (LI), Toscana

79 Pizzeria La Scaletta – Ascoli Piceno, Marche

80 A Rota – Roma, Lazio

81 Pizza Canneto Beach 2 – Margherita di Savoia (BT), Puglia

82 Lievito 72 – Trani (BT), Puglia

83 Foorn – Mariglianella (NA), Campania

84 Carmine Donzetti – Pizza & Fritti – Casandrino (NA), Campania

85 Il Segreto di Pulcinella – Montesarchio (BN), Campania

86 Bioesserì – Milano, Lombardia

87 Glamour – The Fashion Pizza – Rionero In Vulture (PZ), Basilicata

88 La Piazzetta del Pisacane – Genova, Liguria

89 Il Vecchio Gazebo – Molfetta (BA), Puglia

90 Marghe – Milano, Lombardia

91 Pizzeria Gorizia 1916 – Napoli, Campania

92 Vola Bontà per Tutti – Castino (CN), Piemonte

93 Bas & Co – Pesche (IS), Molise

94 Piccolo Buco – Roma, Lazio

95 Libery Pizza & Artigianal Beer – Torino, Piemonte

96 Mama – Lendinara (RO), Veneto

97 Olio & Basilico – Giacomo Garau – Calvi Risorta (CE), Campania

98 Il Pacchero – Firenze, Toscana

99 I Belcastro – Roma, Lazio

100 Gaetano Paolella Pizzeria – Acerra (NA), Campania