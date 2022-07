Ilary Blasi torna a Sabaudia senza Francesco Totti

Ilary Blasi vive la prima vacanza a Sabaudia senza Francesco Totti. La villa che è sempre stata la meta estiva della ex Royal Family romana, adesso è tutta per lei. I paparazzi aspettavano i due per scoprire chi si sarebbe palesato per prima. È stata la show girl, che si sta godendo i primi giorni di sole sul litorale pontino, senza l’orda dei soliti fan che hanno sempre assaltato il suo ombrellone, in cerca soprattutto di un selfie con il Pupone.

Ilary Blasi senza Francesco Totti a Sabaudia

Sabaudia è uno dei luoghi del cuore dell’ormai ex coppia storica. È lì che Ilary Blasi e Francesco Totti hanno trascorso le estati del loro matrimonio. Nonostante la villa sia rimasta al calciatore, la showgirl è la prima tra i due ad essere ritornata nella proprietà di famiglia dopo la separazione. Francesco invece sarebbero rimasto a Roma. Ancora non si sa se da solo o in dolce compagna di Noemi Bocchi, la sua presunta nuova compagna.

La storia tra Ilary e Francesco Totti

La storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti diventò di dominio pubblico nel derby del 10 marzo 2002, quando il pupone dopo un gol mostrò la maglia “6 unica”: lei si trovava sugli spalti e un sorriso imbarazzato illuminò il suo viso.

Nel 2005 le nozze a Santa Maria in Ara Coeli, in una città blindata. Oltre 400 gli invitati al castello di Torcrescenza. Ilary aspettava il primo figlio, Christian, e il suo abito firmato Armani sottolineava la gravidanza in modo leggero ed elegante. Totti invece aveva optato per un tight con tanto di cilindro sempre firmato Armani. Dopo Christian, sarebbero arrivati gli altri due figli, Chanel (2007) e Isabel (2016).

Le vacanze di Ilary Blasi a Sabaudia

Ilary adesso passerà qualche giorno a Sabaudia, senza pensare a quel che è stato, incontrando amici e familiari. In spiaggia ha indossato un bikini a fascia rosso con fiocco e lunghi lacci legati sul busto super sexy. Immancabile la maxy-bag da mare personalizzata con le iniziali e gli occhiali da sole.

Lì dove tutti, tra supermercati e ristoranti, erano abituati a vedere il re e la regina di Roma insieme ora devono prendere le misure con questa nuova verità. E se c’era chi pensava che Ilary per sfuggire dai paparazzi evitasse di andare a Sabaudia, si sbagliava di grosso. Ora Ilary non si vuole nascondere, la sua vita dopo Totti e tutta a favore di like.