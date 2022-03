Tutte le curiosità sul calcio che gli appassionati dovrebbero sapere

Se scommetti sport dovresti sapere che ci sono elementi determinanti per il risultato ottenuto da due squadre ma non sempre l’esito è strettamente legato soltanto alle prestazioni tecniche.

Il Pallone è un universo improbabile dove una palla tonda può diventare tranquillamente quadrata se colpita in un modo rispetto a un altro, in sostanza, tutte le questioni balistiche dell’oggetto che è il protagonista di questo sport, a volte, disegnano traiettorie improbabili, che sfidano le leggi della fisica e tracciano autentici capolavori, opere d’arte che non hanno nulla da invidiare alla sublime creazione artistica delle più grandi menti mai create.

Dietro questa parentesi artistica che imprime allo sport il suo carattere così magico ed entusiasmante, si nasconde una vera e propria storia con tantissimi aneddoti, miti, leggende e curiosità, ecco quali sono quelle che ogni appassionato dovrebbe conoscere.

Chi partecipò alla prima edizione della Champions League?

Le prime squadre che parteciparono al torneo che sarebbe diventato in futuro l’attuale Champions League, furono: Bayern Monaco, Porto, Barcellona, Real Madrid e Manchester United. Attualmente, il Real Madrid è la squadra che ha vinto più edizioni: 13, l’ultima è del 2018.

Chi è il giocatore italiano più giovane ad aver segnato una doppietta in Champions League?

Basta dare un’occhiata alle statistiche presenti sui siti come Betfair per capire che Nicolò Zaniolo è un vero asso del calcio, un mago del Pallone. Il giovane talento toscano che veste giallorosso, è in assoluto il calciatore italiano più giovane ad aver realizzato una doppietta in Champions League. Era il 12 febbraio 2019 nella partita vinta 2 – 1 contro il Porto.

Come batteva i rigori Totti da piccolo?

Prima di inventare la sua firma, quella che potrebbe essere descritta come la Cappella Sistina della balistica, capace di mettere insieme il sacro gusto della beffa, la semplicità del bluff e un mix di fantasia e intelligenza, Er Cucchiaio, il piccolo Totti batteva i suoi rigori sempre sotto la traversa. Il motivo? Gli altri bambini erano portieri molto bassi e non riuscivano a intercettare la palla.

In che anno e dove fu disputata la prima Coppa del Mondo?

Era il 1930 quando fu disputata la prima Coppa del Mondo della FIFA, il luogo dove avvenne questa importante svolta che avrebbe cambiato le sorti del calcio per sempre, era l’Uruguay, squadra che vinse il trofeo più prestigioso della Terra contro l’Argentina. Sull’ultimo gradino del podio si qualificarono gli Stati Uniti ai danni della Jugoslavia, che terminò il torneo alla quarta posizione.

Cosa fa CR7 prima di entrare in campo in ogni partita?

Il campione portoghese Cristiano Ronaldo, ogni volta prima di entrare in campo indossa prima il calzino destro e poi il sinistro. Anche il primo passo viene fatto con il piede destro.

Quando Pelé con la sua magia è riuscito a fermare una guerra?

Era il 1967 quando in Nigeria era in corso una terribile guerra civile, nel corso di quell’evento gli scontri si fermarono due giorni perché tutti volevano ammirare il magico Pelé mentre giocava.