Mercato: annunci per Agropoli e Gelbison

Nella stagione alle porte per il nostro territorio saranno presenti tre squadre tra Serie C, D ed Eccellenza.

La Gelbison giocherà tra i professionisti, la Polisportiva Santa Maria in quarta serie e l’Agropoli nel massimo torneo regionale dilettantistico. Queste le ultime news di mercato e dintorni giunte nelle ore scorse dalle tre compagini.

Mercato Agropoli: torna Lopetrone

Angelo Lopetrone è un nuovo calciatore dell’US Agropoli. Centrocampista di grande esperienza classe ’88, torna ad Agropoli dopo aver fatto molto bene diverse stagioni fa sfiorando la promozione in Serie D. Nell’ultima annata, Lopetrone ha giocato nella Scafatese ma nel corso della sua carriera ha vestito maglie importanti come quelle di Vigor Lamezia, Ercolanese, Gragnano, Nocerina, Ebolitana e Marcianise.

Le parole del calciatore

“Sono molto felice di tornare ad Agropoli con la nuova società e con mister Turco mi sono trovato subito benissimo e poi questa è una grande piazza nella quale, come ho detto in precedenza, torno con grande entusiasmo. L’anno scorso vedendo l’Agropoli dall’esterno si intuiva subito che qui c’è una grande organizzazione e non vedo l’ora di iniziare”.

Mercato Gelbison: annunciato Christian Nunziante

La Società rossoblù si è assicurata le prestazioni del centrocampista classe 2000 Christian Nunziante. Originario di Cava de’ Tirreni, Nunziante arriva dalla Turris dove è approdato dopo una lunga permanenza nella Cavese. Con il club della sua città ha infatti compiuto tutta la trafila delle giovanili per poi passare in prima squadra sia in serie D che in serie C. Nelle ultime quattro stagioni vanta 59 presenze tra i professionisti.

Le parole del calciatore

”Sono contento di poter iniziare la mia esperienza con i colori rossoblù. L’approccio con il Presidente Maurizio Puglisi e il Direttore Sportivo Nicolo Pascuccio è stato ottimo sin dal primo momento. Spero di ripagare in campo la fiducia della Società”.

Ugo Schiavo Team Manager della Prima Squadra

Dopo tre anni Ugo Schiavo torna alla Gelbison con l’incarico di Team Manager. L’avvocato di Vallo della Lucania vanta una lunga esperienza come Dirigente calcistico: già Direttore Generale dei rossoblù, ha poi ricoperto lo stesso incarico prima alla Virtus Cilento e poi nell’ultima stagione calcistica all’Us Agropoli 1921.

Le parole di Ugo Schiavo

“Contentissimo di ritornare a casa e soprattutto di farlo con il presidente Puglisi a cui mi lega una amicizia ultradecennale. Rientro in un momento storico con l’esordio tra i professionisti. D’obbligo i complimenti per quanto fatto nella stagione precedente dalla Società, dallo staff e da tutti i giocatori, alcuni dei quali ritrovo con piacere.

Ci aspetta una prova importante, una sfida difficile e affascinante dove ci confronteremo con piazze che hanno fatto la storia del calcio italiano. Senza timore affronteremo il prossimo campionato di Lega Pro certi di onorare la storia e i colori rossoblù”.