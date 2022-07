Mercato: news per Gelbison, Polisportiva Santa Maria ed Agropoli

Nella stagione alle porte per il nostro territorio saranno presenti tre squadre tra Serie C, D ed Eccellenza.

La Gelbison giocherà tra i professionisti, la Polisportiva Santa Maria in quarta serie e l’Agropoli nel massimo torneo regionale dilettantistico. Queste le ultime news di mercato e dintorni giunte nelle ore scorse dalle tre compagini.

Mercato: Coulibaly resta alla Polisportiva

Il centrocampista ivoriano, classe 1998, Kassoum Coulibaly vestirà anche quest’anno la maglia della Polisportiva Santa Maria. Sarà la sua quarta stagione consecutiva con il club cilentano, dove ha ottenuto una storica promozione dell’Eccellenza alla D, e poi la conquista della salvezza nelle due stagioni successive.

Nell’ultima stagione, tra Campionato e Coppa, ha totalizzato 34 presenze e messo a segno 2 reti, dimostrando ancora una forza le sue grandi capacità di adattamento a seconda delle necessità della squadra.

Le parole del calciatore

“Ormai mi sono un cittadino onorario di Castellabate e questa maglia praticamente sulla pelle. Grazie alla famiglia Tavassi, al direttore Guariglia che mi hanno voluto rinnovare ancora una volta alla fiducia. La settimana prossima si comincia a sudare nuovamente e non vedo l’ora che cominci la nuova stagione, sperando di poterci togliere insieme belle soddisfazioni”.

Gelbison: annunciati Savini e Citarella

Dal Torino arriva Giorgio Savini, centrocampista classe 2003. L’atleta arriva in prestito dal Torino dove è praticamente cresciuto e dove ha avuto modo di far conoscere le proprie doti in campo. Ha iniziato ad indossare la maglia granata all’età di sei anni.

Le parole del calciatore

“Sono contentissimo di essere in una piazza così importante conosco la valenza del progetto Gelbison e mi auguro di poter dare il mio contributo per puntare quanto più in alto possibile”.

In chiave mercato in rossoblù anche il centrocampista Francesco Citarella.

Il classe 2003 è cresciuto nelle giovanili della Salernitana e del Benevento si è fatto poi notare per le sue doti con la maglia del Sassuolo da dove è arrivato alla Gelbison.

Le parole del calciatore

“Sono felicissimo di indossare la maglia rossoblù spero di poter dare il mio contributo e di raggiungere gli obiettivi fissati dalla società per l’esordio in Lega Pro”.

Agropoli: Landolfi in società, per il campo c’è Natiello

L’Agropoli e Giuseppe Natiello ancora insieme. Per il secondo anno consecutivo il forte centrocampista vestirà ancora la maglia dei delfini. Quella di Natiello con l’Agropoli è una storia lunga e piena di grandi risultati ed entrambe le parti sono felicissime di continuare insieme.

Le parole del calciatore

“Quando ho ricevuto la chiamata dell’Agropoli la scelta è stata facilissima. Qui mi sento come a casa ed ho un legame speciale con la città, con la società e soprattutto con il Presidente Infante. Per questa maglia darò tutto come ho fatto anche in passato per cercare di riportare i delfini nel calcio che meritano”

Gianmarco Landolfi sarà invece il Responsabile dell’Area Tecnica.

“Tornare ad Agropoli è un atto di amore, di fede e anche di responsabilità. Sarà anche la mia prima esperienza al di fuori del campo e non vedo l’ora di mettere a disposizione di questa società. Con il Presidente Infante già in passato ho avuto una grande sinergia e anche per questo ho accettato subito questa chiamata”.