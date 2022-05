Il Comune di Vallo porta il Ministero in Tribunale

VALLO DELLA LUCANIA. Il Comune porta il Ministero della Giustizia in Tribunale. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Sansone, ha infatti deciso di presentare ricorso al Tar per la mancato versamento delle somme impiegate dall’Ente locale per il funzionamento degli uffici giudiziari. Ciò nonostante delle diffide presentate nei mesi scorsi.

Comune di Vallo della Lucania presenta ricorso contro il Ministero

Il Comune di Vallo della Lucania che già versa in una situazione economica non ottimale ha deciso di non attendere oltre e di presentare ricorso.

I crediti vantati sono relativi al funzionamento del Tribunale dal 2012 al 2015. Ingente la cifra, circa 4 milioni di euro di cui meno di un milione di euro restituiti dal Ministero in due tranche.

Il Comune vallese chiederà anche il riconoscimento delle spese sostenute per gli espropri dei terreni su cui sorge oggi il Tribunale, si tratta di quasi due milioni di euro, anche questi mai restituiti da Roma.