Davide Nicola: “Atalanta tosta, i ragazzi sono stati straordinari”

Al “Gewiss Stadium” la Salernitana di Davide Nicola conquista un pareggio contro l’Atalanta. All’11’ ci provano i granata con una conclusione dal limite di Coulibaly L. che viene bloccata da Musso. Al 19′ padroni di casa pericolosi con una conclusione a botta sicura di Freuler, respinge Sepe. Al 27′ vantaggio della Salernitana: sponda aerea di Djuric e colpo vincente di Ederson. Il primo tempo si chiude con i granata avanti nel punteggio. Al 3′ della ripresa granata pericolosi con una conclusione di Zortea respinta in angolo da Musso, al 5′ grande occasione per la Salernitana: cross di Mazzocchi e colpo di testa di Coulibaly L., si supera Musso che evita il gol.

Padroni di casa pericolosi al 13′ con il tocco ravvicinato di Maehle che termina a lato, all 15′ altra occasione per i granata con un diagonale di Verdi respinto con i piedi da Musso. Al 20′ occasione per i nerazzurri con una conclusione da buona posizione di Maehle, respinge Sepe, al 43′ pareggio dell’Atalanta con il diagonale vincente di Pasalic che vale l’1-1 finale.

Le parole di Davide Nicola

“È stata una partita molto tosta. Abbiamo giocato contro una squadra veramente forte, ma i ragazzi sono stati straordinari. Dispiace per il gol subito nel finale, ma devo dire che l’Atalanta poteva trovare il gol anche prima. Quello che conta è che la squadra sta dimostrando che ci crede e che sta crescendo da ogni punto di vista. Adesso è importante resettare e preparare al meglio la partita di giovedì. In settimana abbiamo avuto dei problemi, ma è fondamentale che tutti si sentano importanti, in modo da dare il proprio contributo quando vengono chiamati in causa”.

Il tabellino del match

Atalanta – Salernitana 1 – 1

Reti: 27′ pt Ederson (S), 43′ st Pasalic (A).

Atalanta: Musso, Scalvini (1′ st Pasalic), Palomino, Demiral (1′ st Djimsiti), Hateboer (9′ st Maehle), De Roon, Freuler, Zappacosta, Boga, Zapata (9′ st Miranchuk), Muriel (31′ st Malinovsky). All. Gian Piero Gasperini A disposizione: Rossi, Sportiello, Koopmeiners, Mihaila, Pessina, Cittadini, Cissé.

Salernitana: Sepe, Gyomber, Fazio, Ruggeri (22′ st Gagliolo), Mazzocchi (40′ st Dragusin), Coulibaly L., Bohinen, Ederson (40′ st Kastanos), Zortea, Djuric (33′ st Bonazzoli), Verdi (40′ st Mousset). All. Davide Nicola A disposizione: Russo, Belec, Jaroszynski, Di Tacchio, Capezzi, Mikael, Perotti.

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata. Assistenti: Alessio Berti (sez. Prato) – Vito Mastrodonato (sez. Molfetta).

Ammoniti: Demiral, Palomino, Freuler (A), Djuric, Verdi (S). Angoli: 11 – 4 Recupero: 5′ st.