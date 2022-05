Atalanta-Salernitana: le probabili formazioni del posticipo di Serie A

Dopo la rifinitura di ieri tempo di probabili formazioni per la Salernitana opposta oggi all’Atalanta dopo il successo di domenica contro la Fiorentina. Al “Gewiss Stadium” infatti, i campani tornano in campo attesi, alle ore 20:45 dall’intreccio con i nerazzurri di Giampiero Gasperini. La gara valevole il trentacinquesimo turno di Serie A, visibile su Dazn, sarà diretta da diretta dal sig. Marco Guida di Torre Annunziata.

Atalanta-Salernitana: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Muriel, Zapata.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Dragusin; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Ruggieri; Bonazzoli, Djuric.

I convocati granata

Al termine della seduta di rifinitura il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Atalanta e Salernitana.

PORTIERI: Belec, Fiorillo, Russo, Sepe.

DIFENSORI: Dragusin, Fazio, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Capezzi, Coulibaly L., Coulibaly M., Di Tacchio, Ederson, Kastanos, Mazzocchi, Ruggeri, Zortea;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Mikael, Mousset, Perotti, Verdi.

La parole di Davide Nicola

“Quello che si è fatto fino a questo momento ci permette di avere delle occasioni da qui alla fine. Questa settimana i ragazzi si sono allenati bene come sempre e con grande dedizione. Domani affrontiamo una squadra di altissimo valore, che lotta per l’Europa e negli ultimi cinque anni è sempre stato l’avversario peggiore da incontrare. Conosciamo la loro forza e le difficoltà della gara ma siamo pronti a dare tutto per fare la nostra partita. Ci attende una settimana intensa con tre gare ravvicinate e poco recupero quindi sarà fondamentale l’apporto di tutti ed una buona gestione delle energie. La squadra sta funzionando perché tutti danno il loro contributo. Rispettiamo ogni avversario ma vogliamo fare del nostro meglio. La partita più importante è sempre la prossima, non possiamo permetterci di pensare ad altre gare”.

I precedenti della sfida

Sarà il quarto confronto in massima serie tra Atalanta e Salernitana quello in programma lunedì alle 20:45 al “Gewiss Stadium”. Nelle tre sfide tra i nerazzurri e i granata in Serie A è stata realizzata una sola rete (Duván Zapata nella gara di andata); finora le altre due squadre contro cui i bergamaschi non hanno subito gol nel massimo campionato sono Frosinone (quattro partite) e Ternana (due).

Pillole sulla gara

Se consideriamo il solo girone di ritorno, Atalanta e Salernitana hanno raccolto gli stessi punti in Serie A: 17 per entrambe in 15 gare giocate (cinque formazioni hanno raccolto meno punti nel 2022 rispetto a bergamaschi e campani). Per la prima volta in Serie A la Salernitana ha vinto tre partite di fila; l’ultima squadra neopromossa capace di ottenere quattro successi consecutivi in Serie A è stata la Juventus nell’aprile 2008. Il primo gol in Serie A di Franck Ribéry è arrivato proprio contro l’Atalanta, in un pareggio per 2-2 con la Fiorentina il 22 settembre 2019; da quando ha esordito nei big-5 campionati europei col Metz nel 2004/05, il francese classe ‘83 non ha mai chiuso una stagione senza segnare.

Inoltre Ivan Radovanovic ha collezionato 30 presenze totali con l’Atalanta tra Serie A e B, nel biennio 2009-2011 e poi nella stagione 2012/13. Il classe 2002 Matteo Ruggeri ha giocato le sue prime sei presenze in Serie A nello scorso campionato con l’Atalanta. Infine Federico Bonazzoli è andato a segno nella sua unica trasferta contro l’Atalanta in Serie A, nel 3-3 con il Torino del 6 febbraio 2021, dove segnò all’84° minuto il gol del definitivo pareggio.