Capaccio Paestum: buon compleanno ad Angelo Alessio, l’ex calciatore, compie 57 anni

57 anni per Angelo Alessio, allenatore di calcio ed ex calciatore. Nato il 29 aprile del 1965 a Capaccio Paestum. Come giocatore, dopo aver esordito con la maglia del Solofra, ha militato con Avellino, Bologna, Bari, Cosenza, Modena e soprattutto la Juventus, formazione alla quale è rimasto più legato.

Con i bianconeri, infatti, ha disputato cinque campionati vincendo una Coppa Italia ed una Coppa Uefa. E’ stato anche vice allenatore della Juventus, secondo di Antonio Conte, che ha seguito anche nelle esperienze al Siena, con la Nazionale e al Chelsea. Precedentemente aveva allenato le giovanili del Napoli, l’Imolese, la Massese e la Spal.

Il 16 giugno 2019 annunciato come nuovo allenatore della squadra scozzese del Kilmarnock con cui firma un contratto triennale. Esonerato il 17 dicembre, con un bilancio di 6 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte in 18 partite.

Nonostante la sua carriera lo abbia portato in varie parti d’Italia e all’estero è rimasto sempre legato a Capaccio Paestum, sua città natia, dove spesso fa ritorno.