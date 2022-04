AGROPOLI. Cambia ancora il quadro politico in vista delle elezioni ad Agropoli. Dopo il ritiro del sindaco uscente Adamo Coppola (leggi qui), i suoi sostenitori non hanno perso tempo a riavvicinarsi agli ex alleati che fino al giorno prima avevano giurato di voler combattere. Gran parte ha scelto di sostenere il candidato sindaco Roberto Mutalipassi, qualcun altro si è proposto alla corte di Massimo La Porta.

Completamente defilato il vicesindaco uscente Eugenio Benevento, che non sarà ricandidato, l’ormai ex presidente del consiglio, Giuseppe Cammarota, non ha ancora ufficializzato la sua scelta.

Elezioni ad Agropoli: nuove alleanze per Elvira Serra

La lista Idea Comune, invece, avrebbe sondato vari candidati, fino ad avvicinarsi ad Elvira Serra che sorride per aver stretto un accordo anche con Fratelli d’Italia. I rappresentanti locali del partito, infatti, fino all’ultimo hanno provato a sostenere la candidatura di Coppola, ma di fronte al “no” definitivo di quest’ultimo a scendere in campo hanno individuato in Serra il candidato ideale. Da comprendere, invece, quale sarà il posizionamento del nucleo che fa riferimento agli storici esponenti di Forza Italia.

Il centro-destra ancora diviso

Nessun accordo per Costabile Spinelli, ex sindaco di Castellabate, che invece proseguirà autonomamente con un gruppo civico che pare possa contare su quattro liste. Il centro-destra, quindi, si presenterà ancora una volta diviso.

Le altre candidature

Smentita la candidatura del comandante della polizia municipale Sergio Cauceglia, che qualcuno con aspirazioni politiche aveva comunicato alla stampa forse nel tentativo di destabilizzare l’ambiente. Uno stratagemma completamente fallito e servito solo a rafforzare l’ex assessore al bilancio Roberto Mutalipassi che con l’uscita di scena di Coppola si rafforza ulteriormente.

Il quadro dei candidati in vista delle elezioni ad Agropoli resta il seguente: Roberto Mutalipassi (6 liste), Elvira Serra (4 liste), Costabile Spinelli (4 liste) Massimo La Porta (4 liste), Raffaele Pesce (2 liste).

Visto il caos che regna in città non è escluso che possano esserci nuovi colpi di scena. La sensazione, però, è che in un quadro così frammentato il rappresentante dell’amministrazione uscente abbia vita facile.