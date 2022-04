Agropoli, l’annuncio di Adamo Coppola: non sarò ricandidato

Riceviamo e pubblichiamo, di seguito, nota stampa dell’ex sindaco di Agropoli Adamo Coppola con la quale annuncia che non sarà ricandidato alle prossime elezioni amministrative. Ecco il suo messaggio:

Cari amici,

nei giorni scorsi si è concluso il mio mandato da sindaco di Agropoli. È stato un onore guidare la città e l’ho fatto senza risparmiarmi, con impegno e dedizione, mettendo la mia comunità prima di ogni altra cosa.

Abbiamo realizzato molti progetti ed affrontato tante sfide, su tutte l’emergenza Covid che ha stravolto le nostre vite e frenato l’azione amministrativa.

Purtroppo devo prendere atto che oggi mancano le condizioni per costruire un nuovo percorso politico e amministrativo.

Ringrazio i tanti amici che ancora oggi mi sostengono, i partiti che si sono avvicinati in queste ultime settimane e soprattutto voi cittadini che mi avete dimostrato affetto e vicinanza.

Da oggi mi dedicherò alla mia vita e agli affetti che per la politica in questi anni ho trascurato.

