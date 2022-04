Controesodo di Pasqua, disagi nel Cilento

Traffico sulle arterie stradali cilentane per il controesodo post vacanze pasquali. I disagi maggiori si avvertano nell’area nord del Cilento in particolare sulla Cilentana, tra Agropoli e Capaccio. Rallentamenti anche sulla SS18 tra Capaccio ed Eboli/Battipaglia e sulla via del Mare tra Santa Maria di Castellabate ed Agropoli.

Traffico scorrevole invece a sud. Qualche lieve rallentamento si è registrato sulla SS18, nei pressi di Policastro Bussentino e nei centri cittadini e lungo la strada del Mingardo.

Terminata la pandemia il Cilento ha visto accrescere il numero di turisti presenti in zona. In molti hanno scelto di trascorrere due giorni negli agriturismi e nelle altre strutture ricettive del territorio.