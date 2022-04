Gelbison-Cittanova: vallesi super, termina 4-2 al Morra

Si è tornati in campo nel pomeriggio di oggi per il trentaduesimo turno del gruppo I di Serie D, il tredicesimo del girone di ritorno. La Gelbison era di scena in casa contro il Cittanova allo stadio “Morra”: i rossoblù cercavano i tre punti dopo il pai rimediato nell’ultima uscita contro la Cavese. La gara dei cilentani, diretta da Gianluca Renzi di Pesaro, termina 4-2 con la squadra di Gianluca Esposito che sale a quota 68 punti al primo posto della classifica.

Gelbison-Cittanova: il primo tempo

Dopo 30 secondi la prima occasione per i vallesi con Fornito che impegna Bruno, pronto all’intervento alla sua destra. Da corner ci mette ancora i guantoni Bruno che si tuffa spedendo il pallone in angolo su tentativo di Oggiano. Il vantaggio della Gelbison arriverebbe al 3′ con Ortolini che vede però la bandierina della terna arbitrale alta. Al 7′ occasione per Uliano che su una palla vagante al limite manda di un metro alla sinistra di Bruno mentre al 10′ D’Agostino abbranca il destro di Corso dalla distanza.

Passano meno di due minuti quando Graziani cerca ancora la via della porta con ancora sfera di poco sul fondo mentre pochi secondi dopo Gagliardi chiama ancora in causa Bruno che al 19′ deve alzare sopra la traversa su una punizione defilata di Oggiano. La gara si sblocca al 22′ quando Fornito pennella per Gagliardi che di testa mette Ortolini in condizione di dover spingere solo in porta. Padroni di casa nuovamente pericolosi al 26′ quando Fois viene anticipato in uscita dal portiere avversario. Al 35′ bella giocata di Oggiano che con un tiro-cross insidioso non trova però lo specchio della porta e dopo meno di un minuto angola troppo con un diagonale un assist di Uliano. L’ultima occasione del primo tempo è per gli ospiti con Bonanno che dai 20 metri prova a sorprendere, senza riuscirci, D’Agostino.

La ripresa

La seconda frazione si apre con il raddoppio di Graziani che al 3′ su angolo di Oggiano incorna alle spalle di Bruno, non preciso nella risposta. Gagliardi al 6′ , dopo aver combinato al limite con Oggiano, non è cattivo sottoporta mentre sul fronte opposto Bonanno accorcia le distanze in ripartenza al primo tentativo utile. La Gelbison non si scompone e sfiora nuovamente il gol con Uliano che vede il suo tiro chiuso in angolo. Al 14′ azione tambureggiante rossoblù con un paio di occasioni nitide a susseguirsi nell’area ospiti. Il tris giunge però al 18′ con una bella ripartenza di Faella a servire Gagliardi che davanti Bruno incrocia per la gioia dei tifosi cilentani.

Il Cittanova prova a rispondere con Ielo che, su un cross da sinistra di Meola, al 24′ alza troppo sopra la traversa di D’Agostino. Il buon impatto di Faella vede al 27′ l’esterno defilarsi ma angolare troppo per far male a Bruno, gli ospiti però ci credono e accorciano ancora con Biondo alla mezzora dopo un’occasione sul versante sinistro di Meola. Nel finale, dopo una reazione degli ospiti, Ferrara lavora bene sul settore destro servendo al meglio Gagliardi che chiude i giochi con la rete del 4-2.

Il tabellino

Gelbison (3-4-3) D’Agostino, Gonzales, Barbetta, Conti, Fois (32′ st Ferrara), Graziani, Uliano (36′ st Ambro), Fornito, Oggiano (15′ st Faella), Gagliardi (46′ st Pinto), Ortolini (22′ st Khoris). A disp: Gesualdi; Onda, Marchetti, Sparacello. All: Esposito

Cittanova (4-4-2) Bruno, Ferrante, Ficara (32′ st Olivato), Condomitti (1′ st Ielo), Corso (1′ st Mudasiru), Cianci, Biondo, De Leonardis, Maggio (7′ st Meola), Bonanno, De Marco. A disp: Genovese, Formia, Gaudio Petrucci, Savasta. All: De Gaetano.

Arbitro: Gianluca Renzi di Pesaro (Alessandrino-Massari)

Reti: 22’pt Ortolini, 3′ st Graziani, 6′ st Bonanno, 18′ st, 45′ st Gagliardi, 30′ st Biondo

Ammoniti: Ferrante

Corner: 9-1 Recupero:: 4′ pt-5′ st