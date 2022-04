Incidente a Sapri: 14enne in gravi condizioni al Cardarelli

E’ stato trasferito all’ospedale “Cardarelli” di Napoli il ragazzo di 14 anni, residente a Policastro Bussentino, rimasto ferito in un incidente verificatosi ieri pomeriggio a Sapri, in via Kennedy.

La dinamica dell’incidente

Il giovane era appena uscito da scuola e si trovava insieme ad un 19enne di Celle di Bulgheria. I due si trovavano in moto; quando all’improvviso, per cause da accertare, il mezzo avrebbe provato a superare un’auto che viaggiava nella stessa direzione e stava svoltando.

Nel sorpasso la moto sarebbe finita contro una fiancata dell’auto e poi contro il muro di un edificio. I due giovani sono stati trasferiti all’ospedale di Sapri, ma per il 14enne le condizioni sono apparse subito critiche con ferite gravi a polmoni e fegato- leggi qui.

E’ stato, quindi, necessario trasferirlo a Napoli. Il giovane è stato trasportato al campo sportivo e da qui, con un’eliambulanza, trasferito all’ospedale Cardarelli. La prognosi è riservata. Sono momenti di grande preoccupazione per la famiglia, la comunità di Policastro e quella di Ispani, di cui è originario il padre, fratello del sindaco.