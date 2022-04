Incidente a Sapri, scontro auto – moto: due feriti

SAPRI. Paura poco le 13:30 a Sapri, nella centralissima via Kennedy. Per cause ancora da accertare si sono scontrate un’auto e una moto. A bordo di quest’ultima viaggiavano due giovani di 14 e 19 anni. La ricostruzione è al vaglio delle forze dell’ordine, immediatamente giunte sul posto.

Stando alle prime ricostruzioni a causare il sinistro potrebbe essere stata una manovra azzardata. Presenti anche i sanitari del 118 che hanno soccorso i giovani, uno di Policastro e l’altro di Celle di Bulgheria.

Entrambi sono stati trasferiti all’ospedale dell’Immacolata di Sapri con diverse ferite e contusioni.