Nel Cilento una gara di solidarietà per Francesca e i suoi figli

VALLO DELLA LUCANIA. La storia di Angelico e Francesca è di quelle che mettono i brividi. Una coppia felice, sportiva, con due figli bellissimi. A descriverli così è Luca Mongelli, loro carissimo amico e promotore della gara di solidarietà con la raccolta fondi tuttora in corso su GoFundMe.

Gara di solidarietà per Francesca: la storia

La loro vita improvvisamente è entrata in un tunnel. Ad entrambi è stato diagnosticato un tumore. Un linfoma allo stomaco per Angelico, originario di Vallo della Lucania, e un cancro al seno per sua moglie. Così, sono iniziate le terapie. Ed entrambi hanno dovuto smettere di lavorare.

Francesca ha reagito bene alla chemio, mentre il male di Angelico sembrava non volerne sapere di abbandonarlo. Così i medici sono passati a una terapia d’urto, che almeno all’inizio sembrava avesse dato i suoi risultati. Tanto che quel maledetto tumore pareva sparito.

La coppia quindi si era ridata slancio, aveva cambiato casa. Anche per ridurre i costi. Pensando soprattutto ai loro due gioielli, i figli Emanuele e Francesco di appena cinque e sei anni. E tutta la comunità degli amici e della parrocchia si era stretta attorno a questa famiglia messa a durissima prova.

La morte di Angelico

Dopo poco però, la situazione è di nuovo precipitata. Il male di Angelico si è ripresentato, inoperabile. Con metastasi in tutto il corpo. Fino alla morte dell’uomo. Con Francesca che è rimasta sola, non in buona salute. E con due figli da accudire. Ma ancora una volta, tanti amici hanno voluto fare qualcosa. E in un attimo, è stata organizzata una raccolta fondi. Che ha già superato i 38 mila euro. E non è ancora finita.

La gara di solidarietà

Francesca a settembre ha un intervento alle ovaie, un affitto da pagare e soprattutto due bambini da crescere. Ma non è sola. Ci sono tutti coloro che hanno visto nella loro storia una testimonianza di fede e di luce. Tutti coloro che hanno ascoltato la loro storia e hanno pensato che fosse giusto fare qualcosa per Angelico e Francesca e i loro bimbi.

In pochi giorni sono stati raggiunti 78mila euro. Grazie infatti alla raccolta organizzata dagli amici potrà pagare l’affitto per tutto il prossimo anno, sostenere i costi di tutte le cure e pensare al sostentamento dei bimbi. Almeno per il primo anno.

La solidarietà è stata travolgente. Per donare clicca qui.