Caretta caretta in Cilento: si cercano volontari per il monitorare la costa

L’inverno è ormai al suo epilogo e per molti è arrivato il momento di programmare la prossima stagione estiva. Ad organizzare le attività dei prossimi mesi ci sono anche la Stazione Zoologica Anton Dohrn e le associazioni che si occupano della fauna locale, in particolare quella marina.

Caretta caretta in Cilento: la ricerca di volontari

Con l’arrivo dell’estate, infatti, come avviene da vent’anni, la tartarughe caretta caretta torneranno a nidificare sulle coste campane e in particolare su quelle del Cilento. Lo scorso anno per la nostra regione fu un vero e proprio record con circa 50 nidificazioni, gran parte delle quali lungo la costa tra i comuni di Castellabate e Camerota.

Ecco perché si alla ricerca di volontari che vogliano fare la loro parte nelle attività di monitoraggio della costa nell’ambito del progetto “Caretta in vista”.

Le attività in cui saranno impèiegati i volontari consistono in passeggiate per verificare la presenza di tracce o nidi di caretta caretta sulla costa del Cilento o delle altre aree costiere campane.

Tra le località che offriranno alloggio Santa Maria di Castellabate e Ascea. Il periodo è tra il 6 giugno e il 7 agosto, con disponibilità minima di otto giorni. Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a carettainvista@gmail.com