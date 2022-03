40 cittadini ucraini in arrivo nel Cilento: si punta ad un corridoio umanitario

Mercoledì 23 marzo raggiungeranno il Cilento altri 40 cittadini ucraini, esuli in fuga dalla guerra. Le famiglie saranno sistemate presso gli appartamenti e altre soluzioni ricettive preparati per loro e distribuiti in varie località del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Qui troveranno ad accoglierle i generosi titolari degli immobili e tutti i componenti dei gruppi solidali, costituti dalle persone e associazioni, che si sono attivati per provvedere al loro vitto.

Cittadini ucraini in arrivo nel Cilento: l’iniziativa

L’Associazione Cilento Verde Blu odv provvederà ad assisterli al livello sociale, sanitario e ricreativo. Tutto ciò è reso possibile grazie alla strettissima collaborazione e all’accordo di programma stipulato tra l’Associazione il Rotary Club Sapri – Golfo di Policastro e ai Rotary polacchi. Questi si sono attivati per procacciare gli esuli presso il Centro Rifugiati di Przemysl, in Polonia, a circa 100 km dalla città Ucraina di Leopoli.

Il commento

«La condivisione del progetto tra il rotary Sapri e Golfo Policastro, nonché, la stretta collaborazione con la segretaria del Rotary Giovanna Tripari, ci ha permesso di sviluppare un sistema comune di accoglienza che prevede una divisione di compiti. I rotary si occuperanno del trasferimento degli esuli ucraini e delle procedure sanitarie, l’associazione Cilento Verde Blu dell’organizzazione delle soluzioni ricettive e del vitto, nonché, dell’accoglienza e dell’assistenza alle famiglie ospiti negli appartamenti ubicati nelle varie località del Cilento, Vallo di Diano e Alburni», spiegano dall’associazione.

Un corridoio umanitario dalla Polonia al Cilento

L’organizzazione conta di organizzare altri autobus, a cadenza settimanale, per andare in Polonia presso i centri dei rifugiati, al fine di dare la possibilità a tante altre famiglie ucraine di raggiungere la solidale e accogliente terra del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Come sostenere le iniziative

Coloro che vorranno sostenere l’associazione, attraverso la disponibilità di appartamenti, la fornitura di derrate alimentari ed altri prodotti, o donazioni in denaro, potranno contattarci al seguente numero 3396684818

L’associazione Cilento Verde e Blu è già protagonista di altre iniziative benefiche, come La Vacanza del Sorriso, che ospita in Cilento tantissimi bambini e ragazzi, malati oncologici e le loro famiglie. Su questa esperienza si è dato vita anche al progetto di accoglienza dei profughi ucraini.