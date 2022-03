Piaggine: fondi del PNRR per interventi sul territorio comunale

PIAGGINE. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Guglielmo Vairo, sta programmando una serie di interventi sul territorio comunale finanziabili attraverso i fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.

Fondi Pnrr a Piaggine, ecco gli interventi in programma

Nello specifico, l’Ente intende efficientare gli immobili comunali e l’impianto della pubblica illuminazione; per questo ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo al progetto di “Efficienza energetica degli immobili comunali del sistema di illuminazione pubblica del Comune di Piaggine”, nell’importo complessivo pari a € 1.908.502,28.

L‘amministrazione comunale ha deciso anche di valorizzare il patrimonio rurale ed Edifici esistenti dismessi lungo il Fiume Calore; per questo ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo alla “Riqualificazione e riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione ambientale e paesistica di aree rurali dismesse lungo il tratto urbano del fiume Calore a Piaggine”, nell’importo complessivo pari a € 2.379.000.

Infine il Comune di Piaggine intende mettere in sicurezza parte del proprio territorio, mediante la riduzione del rischio idrogeologico di alcune zone più a rischio; per questo motivo è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi di ” Mitigazione del rischio idrogeologico, in località “Cesinali – Fiume Calore” , per la salvaguardia del territorio, del borgo e delle infrastrutture esistenti”, nell’importo complessivo pari a €. 3.030.000,00.