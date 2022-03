Vallo, chiude area covid del “San Luca”

VALLO DELLA LUCANIA. I contagi sono in risalita. Lo dicono le statistiche locali e nazionali. Ma a fronte di un incremento dei nuovi positivi si registra una diminuzione dell’occupazione dei posti letto. In Campania sono meno di 30 i ricoverati nel reparto di terapia intensiva. La Regione ha già annunciato che riprenderanno le prestazioni ordinarie.

Pertanto è stata disposta la chiusura dei reparti covid di diverse strutture sanitarie. Stop anche all’area covid allestita presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dove era stato attrezzato uno spazio per la gestione dei pazienti positivi al coronavirus.

Ora, qualora venga riscontrata qualche positività che imponga il trasferimento in ospedale, i pazienti verranno trasportati direttamente presso il covid center di Agropoli o in altre strutture dedicate. Il presidio agropolese, quindi, resterà insieme a Scafati il riferimento per i malati covid nell’area sud di Salerno.

A Vallo ritorna la normale organizzazione dei posti letto: otto di Neurochirurgia, dieci di oculistica e sei di Otorinolaringoiatria. Anche il personale infermieristico ritornerà nei reparti ordinari.