Castellabate per l’Ucraina: “Con le donne in…Marcia per la pace”

CASTELLABATE. Proseguono le iniziative e le manifestazioni a sostegno dell’Ucraina, colpita dalla guerra. Sono trascorsi, infatti, 12 giorni dall’inizio dell’invasione russa, che sta portando a scontri, dolore e devastazione per tutto il popolo ucraino.

Appuntamento con la marcia per la Pace alle 19:00

Il Comune di Castellabate, retto dal sindaco Marco Rizzo, domani, in occasione della festa delle donne, scenderà in piazza per dire stop alla guerra; con una manifestazione dal nome “Con le Donne in…Marcia per la Pace”.

La partenza è prevista per le ore 19:00 con raduno in Piazza Matarazzo per una Fiaccolata nel corso; proseguendo in Piazza Lucia per condividere, insieme, emozioni, sensazioni e momenti musicali.

L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare e a far sentire il calore in questo drammatico momento storico che coinvolge tutti. La manifestazione, organizzata dalle donne dell’amministrazione, Nicoletta, Delia, Marianna con la collaborazione di Claudia e Simona.

In questi giorni così drammatici, il Cilento si è mobilitato, organizzando anche una serie di raccolte di beni di prima necessità, è possibile infatti consegnare alimenti a lunga conservazione, cerotti, garze, ovatta, medicinali, anticoagulanti, antinfiammatori, siringhe e tutto ciò che può servire anche per il primo soccorso.

Solidarietà anche da Vallo della Lucania, gli studenti di tutti gli Istituti superiori, infatti, manifesteranno contro la guerra, presso Parco Stella del Mattino. Inoltre, in collaborazione con la Diocesi, si terrà una raccolta di beni di prima necessità.