Cilento: gara di solidarietà per la popolazione ucraina

Scatta la gara di solidarietà nel Cilento per la popolazione ucraina. Diverse iniziative si stanno organizzando sul territorio. Sapri scende in strada per un corteo pacifico in favore della pace.

Nel Golfo di Policastro è partita anche una raccolta di beni che attraverso un canale umanitario,nei prossimi giorni, arriverà alla popolazione ucraina .

Il punto di raccolta è l’ex caserma dei carabinieri di Vibonati dove i volontari della protezione civile e i volontari del servizio civile provvederanno a catalogare e ordinare tutto ciò che verrà donato .

A partire da lunedì sarà possibile consegnare prodotti nei seguenti orari:

Mattina 09:30/12:30

Pomeriggio 16:00 / 19:00

Una famiglia di origine Ucraina ha avviato una raccolta di prodotti anche ad Orria e Perito.

“Il nostro invasore,il quale aveva promesso di attaccare solamente punti militari,sta distruggendo case,ospedali,asili senza un minimo di scrupolo.

Vi chiediamo di pregare per noi,per i nostri protettori,per i nostri bambini.

Oltre che un aiuto umanitario,purtroppo abbiamo bisogno anche di un aiuto materiale.

Non vi chiediamo denaro,anche se ovviamente non è che è proibito,ma per adesso ci sono altre priorità”, dice Svieta.

Questa la lista dei beni necessari :

– garze

– Cerotti

– Acqua ossigenata

– Antidolorifici

– Ovatta

– Antinfiammatori

– Coagulanti

– Siringhe

– Antibiotici

È possibile consegnare il materiale a:

• Orria – Via Umberto primo n7. (unica porta rossa del corso che porta alla chiesa di San Felice). Potete chiamare questo numero per maggiori informazioni 3662739744 – Gioia

* Perito – potete chiamare questo numero 347 393 7281 – Aliona.

Il camion per l’ucraina partirà sabato 5 marzo.

Fino al 5 marzo raccolta di beni anche ad Agropoli: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30 presso l’oratorio della Chiesa Parrocchiale di Santa Maria delle Grazie Piazza.