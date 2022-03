Manifestazione della comunità ucraina di Agropoli, per dire stop alla guerra | VIDEO

AGROPOLI. Ieri pomeriggio, la comunità ucraina residente nel centro cittadino, si è riunita presso il centro di raccolta di beni di prima necessità; ubicato nell’oratorio della Chiesa Santa Maria delle Grazie.

Momento emozionante e molto sentito, da tutti coloro che hanno preso parte a questa manifestazione in segno di vicinanza e solidarietà; verso quanti, in queste ore, stanno vivendo le atrocità della guerra con l’invasione russa.



Inno ucraino

Agropoli, è scesa in campo per aiutare concretamente la popolazione ucraina, attivando una vera e propria gara di solidarietà, è possibile, infatti, consegnare tutto ciò che rientra nei beni necessari, per contribuire alla raccolta- leggi qui.

All’incontro, ha partecipato anche il primo cittadino Adamo Coppola e rappresentanti dell’amministrazione comunale, per esprimere il proprio sostegno.

Il sindaco Adamo Coppola, con Oxana, responsabile del centro raccolta agropolese

Abbiamo raccolto, inoltre, le testimonianze di due donne ucraine, responsabili, rispettivamente, del centro raccolta di Agropoli e di Capaccio Paestum.

Domani, è in programma alle ore 09:15, una piccola marcia dei bambini della scuola elementare “Gino Landolfi”, contro la guerra in Ucraina, e in nome della pace, per dire stop a questi scontri che stanno portando solo dolore e devastazione.