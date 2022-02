Stella Cilento: dopo 30 anni, riapre la “Casa della musica”

STELLA CILENTO. Dopo oltre trent’anni, riapre al pubblico la “Casa della musica”. Nel centro cilentano, sarà possibile visitare un vero e proprio un luogo della memoria, rimasto intatto, ma aperto a nuova vita.

Questo nuovo spazio, si aggiunge alla “Casa dell’Arte” gestita dalla Pro Loco e all’Anello di Cuntaria, sentiero di incontri e scoperta curato da Cilentamente.

L’iniziativa è stata promossa grazie alla collaborazione del primo cittadino Francesco Massanova e della prof.ssa Annamaria Speranza.





“Luogo fisico, fucina di talenti in cui, senza eufemismi, tutti i ragazzi di Stella Cilento, fino alla fine degli anni Ottanta sono passati, acquisendo competenze e sensibilità musicali, oggi si ripropone come luogo del cuore– queste le parole del sindaco Massanova.

I banchi di legno, con i fori per i calamai e profondamente incisi con i nomi di chi vi si è seduto per imparare il solfeggio, suscitano ricordi e sensazioni sopite.

Le due piccole stanze, man mano che dagli strumenti di ottone scurito riemergono melodie del passato; si dilatano e riecheggiano voci argentine e risate di fanciulli spensierati.

Da questo viaggio a ritroso nel tempo scaturisce una sottile nostalgia per un senso comunitario che oggi sembra essersi affievolito; la speranza che iniziative come questa possano ravvivarlo”– conclude il primo cittadino.

L’inaugurazione della casa della musica

Per l’apertura, in programma per il giorno 26 febbraio 2022, la Pro Loco attraverso i canali Facebook, ha invitato tutti coloro che si sono seduti su questi famosi banchi in legno, ad essere presenti in questo giorno così importante e simbolico per tutta la comunità.





Sarà possibile, portare uno strumento musicale e il cappello da banda, procurare foto, video, aneddoti, storie e informazioni sulla scuola di musica e sulla banda di Stella e sui tanti musicisti che si sono formati tra i vecchi banchi presenti all’interno della casa della musica.

Il materiale può essere inviato alla famiglia Massanova, via Facebook della Pro Loco di Stella o tramite Whatsapp.