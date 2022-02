Nasce a Stella Cilento la Casa della musica

STELLA CILENTO. Nel centro cilentano presto riaprirà al pubblico un luogo della memoria, rimasto così come era, ma aperto a nuova vita. A nuove iniziative. La scuola di musica del maestro Antonio Massanova riapre le porte alla comunità che ha formato per generazioni come Casa della musica.

Questo nuovo spazio di relazioni si aggiunge alla Casa dell’arte gestita dalla Pro loco e all’Anello di Cuntaria, sentiero di incontri e scoperta curato da Cilentamente.

L’iniziativa è stata promossa grazie alla collaborazione del sindaco Francesco Massanova e della prof.ssa Annamaria Speranza. La pre-apertura è in programma sabato 19 febbraio; sarà solo un’anticipazione dell’apertura ufficiale prevista per il giorno 26 febbraio.