ORRIA. Anna Apolito entra in consiglio comunale come prima dei non eletti nella lista civica “Obiettivo Comune”. L’assise ha provveduto oggi alla surroga. Un atto necessario dopo il decesso del compianto Mauro Inverso, già sindaco del comune cilentano deceduto lo scorso 9 febbraio (leggi qui). Inverso era consigliere comunale di minoranza in quanto sindaco non eletto.

Anna Apolito in consiglio comunale: i dati del voto

La lista Obiettivo Comune aveva ottenuto il 46,70% delle preferenze (340 voti) contro il 53,30 conquistate da quella guidata dal sindaco Agostino Astore (388 voti).

Anna Apolito aveva ottenuto 55 voti. Andrà a comporre il gruppo di minoranza insieme a Geremia Inverso e Fulvio Di Matteo. Consiglieri di maggioranza, invece, restano Giovanni Mario Maio (assessore), Davide Maio, Sica Gesù (vicesindaco), Maurizio Di Fiore, Gianmarco Tesauro, Antonio Inverso, Enrico Di Matteo.