Ok allo studio di fattibilità per la Sp84 a Montecorice

MONTECORICE. Buone notizie per i residenti del comune cilentano. Ha preso il via l’iter che porterà ad interventi di manutenzione straordinaria della Sp94. La strada che collega Agnone a Montecorice fino alle altre località collinari e a Perdifumo, da anni versa in uno stato precario che ha portato anche ad una parziale chiusura.

Sp94: gli interventi di sistemazione

Già un anno fa l’amministrazione comunale annunciò un incontro in Provincia per sollecitare interventi. In quell’occasione il settore viabilità dell’Ente di Palazzo Sant’Agostino, diretto da Domenico Ranesi, autorizzò il Comune cilentano alla predisposizione della progettazione per l’opera.

Il progetto

Il costo per la Sp94 è di quasi 5 milioni di euro. La prima fase dell’iter progettuale si è quindi concluso. Sarà la Provincia a stabilire le modalità di intervento per le opere di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di un’arteria importante per il collegamento tra Montecorice e gli altri centri dell’interno.