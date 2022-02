Polisportiva Santa Maria Acireale: i siciliani passano di misura al Carrano

Si è tornati in campo nel pomeriggio di oggi per il ventiquattresimo turno, il quinto del girone di ritorno, del gruppo I di Serie D. La Polisportiva Santa Maria, dopo il passo falso di domenica scorsa contro il Paternò era di scena al “Carrano” contro l’Acireale. La gara dei cilentani, diretta dal sig. Matteo Frosi di Treviglio, termina 1-2, con i giallorossi di Angelo Nicoletti a quota 29 punti, con due gare da recuperare.

Polisportiva Santa Maria – Acireale: il primo tempo

Primo acuto, al 5’, con Oviszach che si libera bene, senza però calciare nello specchio della porta avversaria. L’Acireale, al primo affondo, al 20’, passa con Garetto che, al termine di un’azione confusa, è più lesto di tutti a ribattere in rete per l’1 a 0. Gli ospiti raddoppiano dopo tre minuti con Piccioni che, approfittando di un patatrac difensivo, supera ancora Grieco per il 2 a 0. Reazione cilentana affidata a un calcio di punizione debole e centrale di Maio. Nei minuti di recupero, ci prova ancora l’Acireale con un tiro a giro di Russo che non trova la porta.

La ripresa

Meglio nella ripresa la squadra di Nicoletti che ci prova subito con Oviszach e Maggio, senza però trovare il guizzo decisivo. Al 14’ Ricciardo, di testa, scalda nuovamente i guantoni di Grieco. Al 27 è Russo dalla distanza a costringere il portiere cilentano agli straordinari. Occasionissima Santa Maria con il neo entrato Cunzi al 29’: si gira bene in area di rigore e centra il palo. Al 32’ è ancora Cunzi pericoloso con un cross che trova Maggio di testa, pallone sul fondo e proteste per una trattenuta. Al 36’, poi, Figliomeni tocca con le mani un tiro ravvicinato, per l’arbitro è rigore. Dagli undici metri Maggio la riapre (1-2). Nel finale, i giallorossi tentano il forcing, ma l’Acireale tiene a denti stretti e porta a casa la vittoria.

IL TABELLINO

Polisportiva Santa Maria (4-3-3): Grieco; Luscietti (37’ st Todisco), Romanelli (29’ st Masullo), Gargiulo, Morlando; Maio, Simonetti, Coulibaly (27’ st Sare); Gabionetta (27’ st Cunzi), Maggio, Oviszach (37’ st Romano). A disp.: Stagkos, Konios, Tandara, De Mattia. All.:Nicoletti.

Acireale (3-5-2): D’alterio; De Pace, Figliomeni, Cadili; Tumminelli (35’ st Brumat), Savanarola, Lodi, Garetto, Cottone (41’ pt Le Mura); Russo (42’ st Correnti), Piccioni (25’ pt Ricciardo). A disp.: Ruggiero, De Souza, Mollica. All.: De Sanzo.

Arbitro: Matteo Frosi di Treviglio (Sbardello-Zoccarato)

Marcatori: 20’ pt Garetto, 23’ pt Piccioni, 36’ st Maggio su rig.

Ammoniti: Cottone, Figliomeni, Russo, Ricciardo, Maggio, Cunzi, Gargiulo. Recupero: 4’ pt e 4’ st.